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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يشوق جمهوره لعمل جديد مع كريم محمود عبد العزيز

كريم وعمر كمال
كريم وعمر كمال

شوّق مطرب المهرجانات عمر كمال، جمهوره، لعمل فني جديد، يجمعه بالنجم كريم محمود عبد العزيز.
 

ونشر عمر كمال، صورا تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب قائلاً "قريبا".


وعلق عمر كمال على قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع الغناء على "فلاشة"، مؤكدا أنه يحترم قرار النقابة، وسيبدأ العمل بفرقة موسيقية.


وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TEN» أن التوزيع الموسيقي للمهرجانات يختلف عن الأغاني الطربية، التي تتكون من آلات موسيقية، على عكس أغاني المهرجانات التي تتكون من خامات الكترونك وأصوات مصطنعة -حسب تعبيره-، لكنه سيحاول إيجاد طريقة لتقريب نغمات الآلات الموسيقية لتشبه نغمات المهرجانات.


وأكد عمر كمال أنه التزامًا بقرارات النقابة؛ هحاول أعمل توليفة حلوة، ومعايا عازفين، وهنلعب الأغاني لايف، وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة.

 

الفنان عمر كمال الفنان كريم محمود عبد العزيز عمل جديد يشوق جمهوره مطرب المهرجانات

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