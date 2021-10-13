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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار السوشيال ميديا|وصلة رقص لـ قفشة وأمح الدولي.. إبراهيم سعيد عن إصابة الشناوي: يُسأل عنها الطبيب والحضري.. ياسمين الخطيب تتغزل في جمالها.. غادة عبد الرازق تبرز جمال ملامحها

ياسمين وابراهيم وقفشة
ياسمين وابراهيم وقفشة وغادة

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بـ عباءة وحجاب.. ميريهان حسين تخطف أنظار جمهورها بإطلالة أنيقة

بمكياج جذاب.. غادة عبد الرازق تبرز جمال ملامحها

بإطلالة كلاسيك جذابة.. ياسمين الخطيب تتغزل في جمالها.. ماذا قالت؟

تركي آل الشيخ يعلن جدول الفعاليات الكبرى في موسم الرياض

الونش يدعم الشناوي بعد إصابته: ألف سلامة يا حبيبي

إبراهيم سعيد عن إصابة الشناوي: يُسأل عنها أولاً دكتور المنتخب ثم الحضري

من ليلة الحنة| وصلة رقص لـ قفشة وأمح الدولي.. فيديو

 

 

 

 

 

 

 

تركي آل الشيخ السوشيال ميديا غادة عبد الرازق إبراهيم سعيد ياسمين الخطيب ليلة الحنة وصلة رقص إصابة الشناوى

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