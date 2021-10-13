رقص المضيفات ووقف الطيار والظهور عاريا.. طائرة محمد رمضان تحلق نحو الهاوية

خلال الساعات الماضية نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام فيديو أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى من جديد ، حيث ظهر رمضان وهو يرقص داخل الطائرة مع المضيفات ، وهو ما عرضه إلى انتقادات .

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يتعرض لها محمد رمضان الى انتقادات بسبب تواجده فى الطائرة ، فهناك واقعة شهيرة لـ محمد رمضان مع أحد الطيارين ، حيث قام الأخير بالتصوير داخل “ كابينه القيادة " برفقة الطيار ، مما عرض الأخير إلى الوقف بشكل نهائى ، ثم توفى بعد ذلك .

وفى السطور التالية نرصد أبرز أزمات محمد رمضان داخل الطائرات :

رقص المضيفات :

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” خلال الساعات الماضية .

وظهر محمد رمضان وهو يرقص مع مضيفة الطيران داخل الطائرة، علي أنغام أغنيته “يا حبيبي”، وعلق محمد رمضان علي الفيديو كاتبًا: “المضيفة الفرفوشة رزق”

هذا الفيديو عرض المضيفات ومحمد رمضان الى انتقادات عارمة .

الظهور نصف عارياً :

قبل ساعات قليلة من نشر الفنان محمد رمضان الفيديو الذى يقوم فيه بالرقص مع المضيفات تعرض لانتقادات من جمهوره بعد نشر صورته على موقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وهو يجلس عاريا على كرسي الطائرة، ويدخن السجائر ويحمل على قدمه لاب توب. وترك الصورة دون تعليق، إلا أن الجمهور هاجمه بشدة.

محمد رمضان عارياً داخل الطائرة

محمد رمضان 2

وقف الطيار :

الأزمة الكبرى فى حياة محمد رمضان كانت حين قام بالتصوير داخل كابينة القيادة فى إحدى الطائرات ، ثم قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى ، وتعرض الطيار حينها الى الوقف النهائى من مزاولة المهنة بعد اختراقه إلى القواعد .

طالب الطيار الراحل حينها الفنان محمد رمضان بمساندته ، ثم طلب منه تعويض مادى عن هذا الضرر الذى تعرض له بعد نشره صورتهما ، وأدى الأمر الى رفع الأول دعوى قضائية ضد الأخير ، وقد تم الحكم بالتعويض الى صالح ورثة الطيار الذى رحل منذ عدة أشهر .

صور من داخل الطائرة تثير الجدل :

وكانمحمد رمضان، حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية،إيضاً بسبب صور نشرها على حسابه على انستجرام كعادته حيث يحرص علي مشاركة متابعيه كل اللحظات، فظهر رمضان وهو داخل طائرته الخاصة والتقط عدة صور وقام بنشرها وعلق عليها قائلاً:" فقط السماء هي الحد" ، لكن الغريب في الأمر والذي لفت نظر متابعيه، كيف يبدو محمد رمضان في الصور الأخيرة حيث ظهر ببشرة بيضاء، رغم إنه معروف بسماره المصري.