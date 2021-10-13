عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقص المضيفات ووقف الطيار والظهور عاريا.. طائرة محمد رمضان تحلق نحو الهاوية

محمد رمضان
محمد رمضان

خلال الساعات الماضية نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام  فيديو أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى من جديد ، حيث ظهر رمضان وهو يرقص داخل الطائرة مع المضيفات ، وهو ما عرضه إلى انتقادات . 

 

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يتعرض لها محمد رمضان الى انتقادات بسبب تواجده فى الطائرة ، فهناك واقعة شهيرة لـ محمد رمضان مع أحد الطيارين ، حيث قام الأخير بالتصوير داخل “ كابينه القيادة " برفقة الطيار ، مما عرض الأخير إلى الوقف بشكل نهائى ، ثم توفى بعد ذلك . 

 

 

وفى السطور التالية نرصد أبرز أزمات محمد رمضان داخل الطائرات : 

 

 

رقص المضيفات : 

 

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” خلال الساعات الماضية .

 

وظهر محمد رمضان وهو يرقص مع مضيفة الطيران داخل الطائرة، علي أنغام أغنيته “يا حبيبي”، وعلق محمد رمضان علي الفيديو كاتبًا: “المضيفة الفرفوشة رزق”

 

هذا الفيديو عرض المضيفات ومحمد رمضان الى انتقادات عارمة .

 

 

الظهور نصف عارياً : 

 

قبل ساعات قليلة من نشر الفنان محمد رمضان الفيديو الذى يقوم فيه بالرقص مع المضيفات  تعرض لانتقادات من جمهوره بعد نشر صورته على موقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وهو يجلس عاريا على كرسي الطائرة، ويدخن السجائر ويحمل على قدمه لاب توب. وترك الصورة دون تعليق، إلا أن الجمهور هاجمه بشدة.

 

محمد رمضان عارياً  داخل الطائرة 
محمد رمضان 2 

وقف الطيار : 

 

الأزمة الكبرى فى حياة محمد رمضان كانت حين قام بالتصوير داخل كابينة القيادة فى إحدى الطائرات ، ثم قام بنشرها  على مواقع التواصل الاجتماعى ، وتعرض الطيار حينها الى الوقف النهائى من مزاولة المهنة بعد اختراقه إلى القواعد . 

 

طالب الطيار الراحل حينها الفنان محمد رمضان بمساندته ، ثم طلب منه تعويض مادى عن هذا الضرر الذى تعرض له بعد نشره صورتهما ، وأدى الأمر الى رفع الأول دعوى قضائية ضد الأخير ، وقد تم الحكم بالتعويض الى صالح ورثة الطيار الذى رحل منذ عدة أشهر .

 

 

 

 

صور من داخل الطائرة تثير الجدل : 

 

وكانمحمد رمضان، حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية،إيضاً بسبب صور نشرها على حسابه على انستجرام كعادته حيث يحرص علي مشاركة متابعيه كل اللحظات، فظهر رمضان وهو داخل طائرته الخاصة والتقط عدة صور وقام بنشرها وعلق عليها قائلاً:" فقط السماء هي الحد" ، لكن الغريب في الأمر والذي لفت نظر متابعيه، كيف يبدو محمد رمضان في الصور الأخيرة حيث ظهر ببشرة بيضاء، رغم إنه معروف بسماره المصري. 

 

 

 

محمد رمضان 

 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان Instagram مواقع التواصل الاجتماعي طائرة محمد رمضان مضيفة الطيران

ترشيحاتنا

استثناء أجهزة الدولة والخدمة المنزلية من امتيازات قانون العمل الجديد

هل تقبل صلاة المرآة إذا رأها رجل ؟

فورد F-150 تفوز بجائزة معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة

الماركة وأسماء اللاعبين.. وائل رياض يطرح مقترحات الدورى الجديد

10 صور.. انتظام العملية التعليمية في المدارس في خامس يوم دراسة

الرئيس السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال في بودابست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

ماذا قال محمد الشناوي لـ الحضري أثناء خروجه أمام ليبيا؟ .. وكيله يكشف

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كعاطف انبسطت.. قصة إحالة شادي خلف للجنايات بتهمة التحرش بـ7 فتيات

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف| هشام الشوبكي انتشل 1400 جثمان لغرقى.. ما القصة؟

موعد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر .. اعرف الأعراض

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ