إجراء 27 حالة قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أجرى الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد جويفل، والدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، ٢٧ حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية.

كما تم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٦٦٠ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأساتذة وأستشاريي القسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.