وكيل تعليم كفر الشيخ يطمئن على طالب زراعة ميت علوان.. صور

بعد إصابته بإغماء ودخوله العناية المركزة

تابع محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حالة الطالب عيد محمد حلمي شحاتة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان.

و خلال زيارته له بالمستشفى العام، التقى وكيل الوزارة بوالدة التلميذ المصاب وعدد من أقاربه، موجهاً الشكر للأجهزة الطبية بالمستشفى العام بكفر الشيخ ، على العناية والاهتمام المقدم من قبل المستشفى للطالب.



واستمع وكيل الوزارة، لعم الطفل وتابع مع عدد من أطباء العناية المركزة آخر مستجدات الحالة، موجهاً الشكر لهم على المتابعة والعناية، مؤكداً لوالدة الطفل وأعمامه بالتواصل المستمر معهم وأنه سيزوره عدة مرات، للاطمئنان عليه.



وتلقى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم تقريراً بحالة الطفل وما حدث له بالفصل من حالة إغماء أثناء اليوم الدراسي، وتم نقله للمستشفى العام، موجهاً بمتابعة التحقيقات الجارية.

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