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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين هريدي: زيارة الرئيس السيسي للمجر تعزز من الجهود المصرية داخل الساحة الأوروبية

حسين هريدى
حسين هريدى

قال السفير حسين هريدى، وزير الخارجية الأسبق، إن محصلة المحادثات اليوم بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء المجر إيجابية من وجهة نظر مصر السياسية والعسكرية، وهذه الزيارة والنتائج التى تمحورت عنها تعزز من الجهود المصرية داخل الساحة الأوروبية.

 

وأضاف السفير حسين هريدى، خلال مداخلة هاتفية فى تغطية خاصة على فضائية الأولى المصرية،  أنه كما ورد فى المؤتمر الصحفى بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء المجر تمحورت المباحثات بصفة خاصة فى ما يتعلق بالسكك الحديدية وترشيد المياه والتعاون فى الصناعات العسكرية.

 

وفى سياق آخر، كشف السفير حسين هريدي  مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة دول تجمع فيشجراد.


وأكد حسين هريدي، في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الإثنين الماضي، أن قمة دول تجمع فيشجراد تمثل مركز ثقل في وسط وشمال أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الدول الأربعة أعضاء في حلف شمال الأطلنطي وفي الاتحاد الأوروبي. 


وتابع السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذه الدولة تبني أسس جديدة تقوم على مجالات تعاون عديدة مع مصر، مستدركا أن التعاون مع المجر يتمثل في مشروع مجري مصري كبير.


وأكمل السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن توطين تكنولوجيا وصناعة القطارات في مصر ضمن الأشياء الهامة في هذا الأمر، مشيرا إلى أن لهذه الزيارة أهمية استراتيجية كبيرة.
 

السفير حسين هريدي وزير الخارجية الاسبق الرئيس السيسي رئيس وزراء المجر ترشيد المياة السكك الحديدية الساحة الاوروبية الصناعات العسكرية

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