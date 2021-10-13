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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى درويش عن حريق الجونة: استقيموا يرحمكم الله

صدى البلد

علق الفنان مصطفى درويش على الحريق الذى نشب فى محيط مسرح بلازا، الذى تقام فيه بعض فعاليات الدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة السينمائي.

 

وكتب مصطفى درويش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مافيش انسان سوي يفرح في حريق مكان في بلده ومكان مهم جدا كمان لفن وسياحة بلده غير لو كان تعبان نفسيا”.


وأضاف مصطفى درويش “استقيموا يرحمكم الله .. مهرجان الجونة” 

 

تعليق بشرى 

وعلقت الفنانة بشرى، رئيس عمليات مهرجان الجونة ، على الحريق الذى نشب منذ قليل في محيط مسرح بلازا، الذى تقام فيه بعض فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

 

وقالت بشرى: اتخضينا من اللي حصل ، والمسرح سليم في الجانب الذي يقام فيه الفعاليات الرئيسية، وبشكر كل من ساعد في اخماد الحريق، وتواجدت بالمستشفى بنفسي للتأكد من عدم وجود أي إصابات".

 

مدير المهرجان : 

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي: حوادث مثل حادث حريق جزء بمنطقة محيطة بالمسرح واردة.. وكما عودتنا الجونة سيتم إصلاح هذه التلفيات في فترة وجيزة جدا، والضرر الذي حدث بمنطقة محيطه بالمسرح فقط ، والأهم أنه لم تكن هناك إصابات أو خسائر بالأرواح، وهذا المهرجان سوف ينبعث مهما كانت العقبات، ونحن في حالة جيدة.

 

وأكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

 

ونوهت إدارة المهرجان إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان.

 

وفور حدوث الحريق، قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

 

كما قامت إدارة المهرجان على الفور، بفتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادث لكشف الأسباب الرئيسية، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي. وأكدت إدارة المهرجان على عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الخامسة في موعده المقرر اليوم الساعة 4 مساءً.

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