خدت الشر وراحت.. تعليق نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي، على الحريق الذي شب بإحدى قاعات المهرجان.



وقال نجيب ساويرس، في مؤتمر صحفي لـ مهرجات الجونة في دروته الخامسة، يذاع عبر شاشة "on"، مساء اليوم الأربعاء، إنه :"إحنا كمصريين عندنا أمثال شعبية بتقدر توصف كل موقف وأقول على الحريق خدت الشر وراحت"، متابعة أن :"بكرا الناس اللي هتيجي المهرجان مش هتعرف إن كان في حريق هنا أصلا".



وأضاف رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي، أن لم يكن هناك مشاكل قبل المهرجان تماما، وهذا الأمر عار تماما عن الصحة.



علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قائلا :" ربنا وفقنا في اختيار فريق العمل الذي قام بتنظيم مهرجان الجونة السينمائي".

وأضاف نجيب ساويرس في كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الجونة:" عملنا على تواجد فريق لديه خبرة في مجال تنظيم المهرجانات السينمائية، وقبل تنفيذ فكرة مهرجان الجونة قابلت انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة وهو شخصية قليلة الكلام ولكنه يمتلك خبرة كبيرة وعاشق للسينما ".

وتابع:" اتفقت مع انتشال التميمي على تنظيم مهرجان الجونة، وعندما عرضت الفكرة على سميح ساويرس وافق عليها وتم تنظيم المهرجان".

وأكمل نجيب ساويرس:"أول سنة في مهرجان الجونة كانت من أجمل سنوات حياتي".



وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أعلنت عن انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس ، وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وبين انتشال التميمي مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة.