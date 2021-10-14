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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

13 فائدة لتناول البرتقال .. أهمها الثالثة

فوائد البرتقال
فوائد البرتقال

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفوائد الصحية لتناول البرتقال.
 

تعرف على فوائد البرتقال..

1- يصفي الدم ويقتل الدود .

2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليها ويساعد على هبوط درجة الحرارة

3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.

4- مدر ومنظف للكلية والمثانة.

5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.

6- يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم.

7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.

8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم.

9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.

10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).

11- ينظم عملية الجهاز التنفسي للانسان .

12- مضاد للسعال

13_ أما بالنسبة للقشور تجفف جيدا ثم تطحن و يحتفظ بها على مدار العام فهي تستخدم في جميع أنواع الحلويات بدلا عن الفانيليا بوضع نصف ملعقة صغيرة فهي تعطي مذاق ورائحة طيبة وأيضا تستخدم في إزالة جميع الروائح غير المستحبة في اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها.

البرتقال فوائد البرتقال

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