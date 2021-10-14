عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

135 مليار يورو طلبات سندات الاتحاد الأوروبي الخضراء

سندات الاتحاد الأوروبي
سندات الاتحاد الأوروبي الخضراء

في أكبر طرح لديون مستدامة في العالم تلّقى الاتحاد الأوروبي طلبا كبيرا على سنداته الخضراء ليجمع 12 مليار يورو متخذا بذلك أولى خطواته ليكون أكبر مصدر للدين الصديق للبيئة بصفقة بحجم قياسي.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها إنها استقبلت طلبات بنحو 135 مليار يورو على سنداتها ذات أجل الـ15 عاما، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”.

الشروط والأحكام.. الأعلى للأجور يكشف كيفية الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى

باقي يومان فقط.. تحذير من نسيان تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر

وبحسب المفوضية الأوروبية فإن الأموال المجمعة من الطرح ستسلم إلى الدول الأعضاء ليتم إنفاقها على الطاقة النظيفة واستخدام الطاقة بكفاءة وغير ذلك من الطرق لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

يأتي هذا الطرح ضمن أهداف الاتحاد الأوروبي لجمع 250 مليار يورو كدين مستدام بحلول  2026 وهو ما من شأنه أن يحوّل الاتحاد الأوروبي إلى أكبر جهة تطرح ديونا خضراء. وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت على مشاركة ديون بمقدار 800 مليار يورو في إطار خطة التعافي الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي الطاقة النظيفة المفوضية الأوروبية الحياد الكربوني الدول الأعضاء صديق للبيئة

ترشيحاتنا

أوبو تستعد لطرح موبايل K9s.. تعرف على المواصفات.. صور

تعرف على طرق حماية السيارة أثناء القيادة

ابن النجم فنان.. زينب يوسف شعبان تتجه للتمثيل.. ونور خالد النبوي لفت الأنظار في الاختيار 2

دعاء الاستخارة للخطوبة.. أفضل وسيلة قبل الارتباط بين الشاب والفتاة

مرض رئوي نادر يهدد حياتها..سيدة تطلق تحذيرا مفجعا من السجائر الإلكترونية

الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يجوز أن يكون شرطا لدخول أي بلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ