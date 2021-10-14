135 مليار يورو طلبات سندات الاتحاد الأوروبي الخضراء

في أكبر طرح لديون مستدامة في العالم تلّقى الاتحاد الأوروبي طلبا كبيرا على سنداته الخضراء ليجمع 12 مليار يورو متخذا بذلك أولى خطواته ليكون أكبر مصدر للدين الصديق للبيئة بصفقة بحجم قياسي.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها إنها استقبلت طلبات بنحو 135 مليار يورو على سنداتها ذات أجل الـ15 عاما، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”.

وبحسب المفوضية الأوروبية فإن الأموال المجمعة من الطرح ستسلم إلى الدول الأعضاء ليتم إنفاقها على الطاقة النظيفة واستخدام الطاقة بكفاءة وغير ذلك من الطرق لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

يأتي هذا الطرح ضمن أهداف الاتحاد الأوروبي لجمع 250 مليار يورو كدين مستدام بحلول 2026 وهو ما من شأنه أن يحوّل الاتحاد الأوروبي إلى أكبر جهة تطرح ديونا خضراء. وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت على مشاركة ديون بمقدار 800 مليار يورو في إطار خطة التعافي الأوروبية.