قبل انطلاقه بساعات.. هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي في الأكثر تداولا عبر تويتر

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي، قبل ساعات من انطلاق أحد أهم الأحداث الفنية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، مغردين عن ما حدث بالحريق وكيفية ادارة الأزمة بنجاح.

قبل ساعات من انطلاق أحد أبرز الأحداث الفنية بمحافظة البحر الأحمر وبالتحديد مدينة الجونة وهو المهرجان الدولى السينمائي، استيقظ سكان الجونة و مدينة الغردقة على أصوات سيارات الإسعاف والحماية المدنية التى انطلقت صوب الجونة وبالتحديد مكان انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان الجونة الدولى ، بدأت قوات الدفاع المدني في محاولة السيطرة على الحريق الذى نشب في جزء من مكان الاحتفال ولم يطل كامل المكان.

انتقلت على الفور الجهات المعنية والأمنية لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه ولكن أصيب ١٤شخصا خلال عمليات السيطرة حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة ١٤ مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهي الأقرب لموقع الحادث حيث يتواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.

ومن جهته أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر فى تصريحات صحفية أنه تمت السيطرة على الحريق الذى نشب بالقاعة التى من المقرر إقامة افتتاح مهرجان الجونة بها وأن الحريق محدود ولن يعوق إقامة المهرجان فى ميعاد الافتتاح الرسمي المقرر .

وأضاف محافظ البحر الاحمر ان جميع الأجهزة الأمنية متواجدة فى موقع الحريق وتمت السيطرة دون وقوع أى إصابات وأن الحريق فى مكان محدود بالقاعة .



كما كشف رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، سبب اندلاع حريق هائل في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، حيث أكد أن الحريق سببه ماس كهربائي.

وأشار ساويرس إلى أن تجهيزات الحفل لم تتأثر بشكل كبير، وفي خلال 24 ساعة سيتم إعادة المكان كما كان عليه قبل نشوب الحريق.

وفى السياق ذاته أكدت مصادر، أن شركة أوراسكوم قاربت على الإنتهاء من ترميم وإصلاح كافة التلفيات التى تسبب فيها الحريق وان المهرجان سينعقد دون وجود أى تغيير سوى فى مقاعد الـ.vip