برسالة جديدة.. إيمي سمير غانم: لتغيير حياتك غير أولوياتك

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة جديدة عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت حكمة، جاء فيها: "لتغيير حياتك، تحتاج لتغيير أولوياتك".

وفتح الاعتذار المفاجئ للفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم عن عدم تسلم درع تكريم النجمين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم، حالة من التكهنات حول رغبة الثنائي في اعتزال الفن بسبب عدم قدرتهما على تخطي أزمة فقدان والديهما بعد صراع مع فيروس كورونا.

ولكن سرعان ما كشف الفنان المصري حسن الرداد، حقيقة اعتزال زوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا الفن بعد وفاة والديهما.

وردّ “الرداد” على أنباء انتشرت عبر مواقع إخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد باعتزال زوجته الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، وذلك بعد وفاة والديهما الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، خاصة بعد غيابهما عن تكريم والدهما في مهرجان الفضائيات العربية، حيث استلم الجائزة نيابة عنهما الفنان حسن الرداد.

وقال حسن الرداد في تصريحات صحفية: "إن ما قيل عن اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم هراء، وافتراءات من أناس لا يوجد في قلوبهم رحمة.. اللي فيهما مكفيهما".

وأكد حسن الرداد أن "الشائعات طالت كل أفراد العائلة، وأشيع أن سمير غانم مات وكان على قيد الحياة"، مشيرا إلى أن الشائعات طالت أيضا الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عندما نشرت بعض الصحف خبر وفاتها، وكانت على قيد الحياة.

وأشار حسن الرداد إلى أن النجمتين غابتا عن حفل التكريم، لأنهما ما زالتا بحالة نفسية سيئة منذ وفاة والديهما، ولا تستطيعان مقابلة أحد أو التحدث مع أحد.