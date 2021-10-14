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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين لـ هيئة الطيران المدني: كفاية محمد رمضان يسافر تانى بيعمل مشاكل

صدى البلد

طالب الإعلامي تامر أمين هيئة الطيران المدني بمنع الفنان محمد رمضان من السفر قائلا:" كفاية محمد رمضان يسافر".

 

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” عبر قناة “النهار”، هيئة الطيران المدني، هي المختصة بمنح تراخيص السفر، معقبا:" أرجوكم كفاية محمد رمضان يسافر كل مرة بيعمل مشكلة وهيتسبب للمضيفات والطيارين فى الفصل عن العمل".

 

وتابع أمين قائلا:" المستفز أن محمد رمضان هو اللى بيصور وهو اللى بينزل الفيديوهات، يعنى الفيديوهات مش مسربة". 

محمد رمضان في فيديو مع مضيفة .. وخبير طيران يفجر مفاجأة |شاهد

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الفنان محمد رمضان نشر فيديو جديدا أثار غضب بعض المواطنين، تحت اسم “ المضيفة الفرفوشة رزق” كشفت عزة :" انا مش ضد الفيديو ولا ضد أن رمضان يعمل كده هو حر.. بس هل المضيفة موافقة على التصوير أم لا، وهل الطيران الخاص يخضع لـ قوانين خاصة غير القوانين العامة".

 

وفى نفس السياق علق الكابتن محمد عباس نائب رئيس سلطة الطيران الأسبق وخبير الطيران الدولي، على الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا لـ محمد رمضان مع مضيفة، وقال لو الطائرة خاصة لـ شخص تكون غير تابعة للقواعد المنظمة التى وضعتها هيئة الطيران المدني.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الطائرات الخاصة ليس لها ضيافة، ولا يمنع فى نفس الأمر مالك الطائرة فى نفس الأمر من توفير ضيافة خاصة.


ولفت إلى أن ما قام به رمضان ترويج فقط، ولا يسبب مشكلة، و قائد الطائرة ليس متواجد فى الفيديو، وهذا الأمر لا يوجد به مشكلة. 

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