قمة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المجري تتصدر عناوين صحف القاهرة

سلطت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس الضوء على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المجر التي استغرقت ثلاثة أيام، والقمة المصرية المجرية، ودعوة رئيس الوزراء المجري لحضور افتتاح العاصمة الإدارية، والاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتصريحات الفريق محمد عباس حلمي في العيد الـ89 للقوات الجوية، والتي أكد فيها على أن القوات المسلحة حريصة على تحديث القوات الجوية.



وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس يطالب المجتمع الدولي بدور مؤثر لحل قضية سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد أمس، مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بمقر رئاسة الوزراء في بودابست، قبيل مغادرته المجر بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام.



وأضافت "الأهرام" أن المباحثات تناولت مستجدات قضية سد النهضة، في ضوء البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن، وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خلال فترة وجيزة، على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.



وأوضحت أن الرئيس السيسي أكد الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات، مطالبًا المجتمع الدولي بالقيام بدور مؤثر لحل تلك القضية بالغة الأهمية التي تمس مصالح مصر المائية.



كما ناقش الزعيمان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشاد رئيس الوزراء المجري بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية ــ المجرية، خاصةً من خلال مشاركة الشركات المجرية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مصر.



وخلال المؤتمر الصحفي المُشترك للرئيس السيسي، مع رئيس وزراء المجر عقب مباحثاتهما، شدد الرئيس على ضرورة عودة الاستقرار إلى الدول المصدرة للمهاجرين، والتي يتم استخدام منافذها البحرية أو شواطئها في العبور إلى أوروبا بشكل أو بآخر لمنع الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن هذا البعد ليس لأمن أوروبا فقط ولكنه أيضًا ينطوي على بعد إنساني وأخلاقي، «حيث لا ينبغي لنا أن نسمح للناس بأن تلقى بأنفسها في البحر».



وأضاف الرئيس أن رئيس وزراء المجر سيسعد برؤية الإنجازات التي تحدث عنها، عندما يزور مصر لحضور افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيكون إعلانًا للجمهورية الجديدة في مصر، بعد فترة صعبة مرت على البلاد خلال الأعوام الماضية.



وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته للقاء رئيس وزراء المجر والتباحث معه في كافة الموضوعات، مشيدًا بقيادته الحكيمة للبلاد، متمنيًا له كل التوفيق.



ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن رئيس الوزراء المجري استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس السيسي صديقًا عزيزًا في المجر، معربًا عن تقدير بلاده لمصر، قيادة وشعبًا، ومشيدًا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر والمجر، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا.



وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء المجر، وتحت عنوان "الرئيس السيسي: ضرورة عودة الاستقرار إلى الدول المصدرة للمهاجرين لمنع الهجرة غير الشرعية"، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا يتوقف على عودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين، معربًا عن تقديره لتفهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للتطورات في منطقة الشرق الأوسط.



وأشارت إلى أن ذلك جاء في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي، مع رئيس وزراء المجر عقب مباحثاتهما أمس في العاصمة المجرية بودابست.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشار إلى أنه اتفق مع رئيس وزراء المجر على التحرك للأمام للتعاون في المجالات المختلفة وإعطاء قوة دفع كبيرة للتعاون المشترك في مجالات الزراعة والاقتصاد والسياحة والصناعات والاستفادة من الخبرات التكنولوجية لدى أصدقائنا في المجر.



وأوضحت الصحيفة أن المباحثات تناولت الهجرة غير الشرعية والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهتها، معربًا عن تقديره واحترامه الشديد للشعب المجرى ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، مهنئا الشعب المجري على قيادته له.



وأعرب الرئيس السيسي عن شكره لرئيس وزراء المجر، على دعوة مصر لحضور قمة دول تجمع «فيشجراد» للمرة الثانية، واصفًا في الوقت نفسه المباحثات الثنائية بين مصر والمجر بـ «الإيجابية والمثمرة».



وأكد أن المباحثات الثنائية بين الجانبين دائمًا ما تكون طيبة ومثمرة في كافة المجالات، مشددًا على احترامه وتقديره لرئيس الوزراء المجري على دعمه المتواصل لمصر ولجيشها، وثقته في أن مصر سوف تتغلب على الظروف الصعبة التي مرت بها في الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، مؤكدًا تحسن الوضع الحالي في البلاد في جميع المجالات.



وأضاف أنه تم الاتفاق بين مصر والمجر خلال المباحثات الثنائية على التحرك للأمام في مختلف المجالات من بينها مجال الزراعة والسياحة وأيضا في كافة المجالات والصناعات المختلفة الأخرى حتى يتم الاستفادة من الخبرات والقدرات الموجودة حاليا في المجر.



وأبدى الرئيس السيسي تقديره للتعاون مع المجر في كافة المجالات، قائلًا «تحدثنا بالأمس عن قضايا الهجرة غير الشرعية والإجراءات التي تقوم بها مصر لمنع خروج أي قارب أو أي هجرة غير شرعية عبر حدودها».



وجدد الرئيس السيسي شكره إلى رئيس وزراء المجر على الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأيضا تفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معها وقوة الدفع التي تحققت اليوم من خلال الاتفاق على دفع التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة سواء كانت مجالات اقتصادية أو تصنيعية أو حتى أمنية.



وفي صحيفة "الأخبار"، نقلت الصحيفة تحت عنوان "الرئيس يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري في ميدان الأبطال ببودابست"، عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام أمس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بميدان ساحة الأبطال بالعاصمة المجرية بودابست.



وتحت عنوان "مدبولي: حياة كريمة أهم مشروع ننفذه منذ نصف قرن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أنه استعرض عناصر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، مع عدد من شركاء التنمية وممثلي هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، مشيرا إلى أنها تعد بمثابة مشروع القرن الحادي والعشرين، فهي أهم ما يتم تنفيذه في مصر منذ أكثر من نصف قرن، كما أنها مبادرة شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية، وتم تصميمها وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» لتعزيز جودة حياة المصريين في جميع أنحاء الجمهورية، كما تتوافق مع الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة.



وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال ترؤس مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بالإشادة بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول أمام قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، وخاصة ما تناوله الرئيس بشأن حقوق الإنسان، وكذلك ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، ولاسيما الحجم الهائل من المشروعات الضخمة في المبادرة الرئاسية « حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين حياة نحو 60 مليون إنسان بالريف المصري، وهو ما يعد عصب حقوق الإنسان.



وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما ذكره الرئيس السيسي في كلمته، التي ألقاها عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، خلال قمة القادة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشأن ضرورة بذل مختلف دول العالم جهودًا حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام المتعلقة بالتدهور السريع الذي يشهده التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة، والتي زادت من حدتها جائحة كورونا.



وألقت الصحيفة الضوء على جولة الدكتور مصطفى مدبولي، التي قام بها أمس الأول لمحافظة الأقصر، بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر والمسئولين، مؤكدا أن الدولة تقدم كل الإمكانات لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر تحت عنوان «الأقصر في ثوبها الجديد»، وذلك على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ «طريق الكباش».

وتحت عنوان "الفريق محمد عباس حلمي: مستعدون لكافة التحديات والتهديدات ومواجهة كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمي أكد أن القوات الجوية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتنفيذ المهام بكفاءة ودقة لنكون بحق جندا من جند مصر الذين هم خير أجناد الأرض.



ونقلت الجمهورية عن الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية، قوله إن حرب أكتوبر المجيدة التي قـدم فيها شعب مصر العظيم، عطاء وتضحيات تتحدى كل خيال أثبت فيها جيشنا الأبي قدرة تفوق كل التوقعات فاستعاد الأرض واسترد الكرامة، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة المصرية البواسل قد هانت عليهم أرواحهم لكن لم تهن في قلوبهم مكانة وطنهم فسطروا لنا صفحات مضيئة في تاريخ الشعب.



وأضاف أنه في حياة الشعوب أيام حاسمة وقــرارات فارقة وإذ نلتقى بكم اليوم لنحتفل معا بمرر 89 عامًا على إنشاء القوات الجوية لنتذكر بكل الفخر والاعتزاز وصول أول خمس طائرات بقيادة طيارين مصريين وفي الثاني من يونيو عام 1932 ليكون هذا اليوم عيدًا لسلاح الجو المصري الذي شــارك في حــروب تلك الفترة بدءًا من الحرب العالمية الثانية ثم حرب فلسطين.



وأشار إلى أنه في عام 1956 حدث العدوان الثلاثي على مصر فتصدت قواتنا الجوية للعدو الجوي بأعداد كبيرة من الطائرات في الثاني من نوفمبر ليصبح هذا اليوم عيدا للقوات الجوية اعتبارا من عام 1957، وفي عام 1967 قام العدو بالحاق خسائر كبيرة بالطائرات والقواعد الجوية والمطارات ولكن وبتحد للواقع وإصـــرار على قهر المستحيل تمكن بعض طياري القوات الجوية من الإقلاع بطائراتهم والاشــتــبــاك مــع طــائــرات الــعــدو في مــعــارك جوية أسقطوا فيها عددا من طائراته.



وأوضح أنه تمت إعادة بناء القوات الجوية المصرية لتكون قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات في تلك الفترة فكبدت العدو الكثير من الخسائر في طائراته ومعداته وأضعفت قوته العسكرية وأعادت الثقة لمقاتلي القوات الجوية ممهدة الطريق للنصر العظيم.



وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع تطوير مطار الأقصر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها منطقة المطار والطرق المؤدية إليه، وكذا أعمال تطوير كورنيش الأقصر.



وخلال الجولة، أشار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إلى أنه في ضوء الاستعداد لتنظيم الاحتفالية الكبرى للترويج لمحافظة الأقصر: "الأقصر في ثوبها الجديد"، على هامش الانتهاء من مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش"، قامت المحافظة بتنفيذ مجموعة من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين، وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهاز المركزي للتعمير، شملت تطوير طريق المطار، ومشروع تطوير الكورنيش العلوي والسفلي، ومرسى الأقصر، إلى جانب تنفيذ مشروع مرسى معدية الأهالي الجديد.



وتحت عنوان "خطة حكومية للتوسع في مراكز لقاحات "كورونا"، ذكرت صحيفة المصري اليوم أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت مستجدات الوضع الحالي لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العالمي، وجهود تلقى المواطنين اللقاحات المضادة للفيروس، وموقف تصنيعها محليًا.



وأشارت "المصري اليوم" إلى أن الوزيرة تناولت، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، موقف التصنيع المحلى للقاح سينوفاك بمصانع فاكسيرا، مستعرضة نتائج المفاوضات لتحقيق التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات خلال عام 2022، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على زيادة توريدات المادة الخام لعام 2023 بالكمية المطلوبة والتي تكفى لتصنيع 250 مليون جرعة، إلى جانب فتح قائمة التصدير لفاكسيرا، مع التوافق على السياسة السعرية.



وأوضحت أن الوزيرة أكدت بدء مرحلة تفاوضية جادة يتم فيها مناقشة تفاصيل إجراء توأمة بين «سينوفاك» و«فاكسيرا» في إنتاج لقاحات إضافية بخلاف الكورونا.



وأوضحت «زايد» أن هناك خطة للتوسع في مراكز تلقى اللقاحات لتشمل جميع المستشفيات التابعة للصحة، بحيث يصل عددها إلى 2002 مركز، مضيفة أن إجمالي الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ 23.376.990 جرعة، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا التطعيم من الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 22 أغسطس الماضي حتى الآن بلغ نحو 3.3 مليون شخص.



وتحت عنوان "التعليم: تطبيق نظام الـ3 فترات في بعض المدارس للضرورة القصوى لتقليل كثافة الطلاب"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة التربية والتعليم، قررت تطبيق نظام الثلاث فترات في بعض المدارس، لتقليل الكثافة الطلابية، خاصة التي تعمل بنظام الفترتين، أما في المدارس التي تعمل الفترة الواحدة، فيحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة في الخريطة الزمنية الموضوعة سابقا.



ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، قوله إن اللجوء لتطبيق نظام الثلاث فترات في المدارس ذات الكثافة العالية، سيكون للضرورة القصوى، ولن يكون الأمر مفتوحا للمدارس لتفعيل هذا الحل، موضحا أنّ تطبيق نظام الثلاث فترات سيكون عبر تقليص زمن الفترتين الأولى والثانية، ليُتاح ضم فترة ثالثة للمدرسة، بحيث لا يخرج الطلاب في وقت متأخر أو ليلا.