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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل..سعر هيونداي النترا AD موديل 2018

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر هيونداي النترا AD موديل 2018

يبحث الكثيرون عند شراء سيارة مستعملة عن عدة أشياء أهمها القيمة مقابل السعر، و من ثم أداء السيارة و عوامل الأمان المتوفرة بداخلها، و بالتأكيد حفظها لقيمتها السوقية من أجل عملية إعادة البيع من جديد، ومن بين أفضل الخيارات تأتى سيارة هيونداي النترا AD موديل 2018.

وتتوافر سيارة هيونداي النترا AD موديل 2018 بمحرك سعة 1.6 لتر، يخرج قوة قدرها 126 حصان،  وعزم 155 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات، وتستطيع الوصول من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في زمن قدره 11.6 ثانية.

تحتوي سيارة هيونداي النترا AD موديل 2021 على مرايات جانبية كهربائية، تحكم بالطارة وبلوتوث، وحامل اكواب امامي وخلفي، شاشة تعمل باللمس، عجلات معدنية مقاس 15 و17 بوصة، نظام مانع السرقة ايموبلايزر، فتحة سقف وحساس للإضاءة الأوتوماتيكية، بالإضافة الي مقاعد من الجلد وفتحات مكيف خلفية.

دعمت سيارة هيونداي النترا AD موديل 2018 بنظام تنبيه بالمسافة الخلفية، مفتاح ذكي وزر إدارة المحرك، مثبت سرعة، مكيف هواء اوتوماتيكي بتحكم ثنائي المناطق، نظام صوتي بـ6 سماعات، خاصية التعتيم بالمرايا الداخلية، عجلة قيادة قابلة للامالة، وأضواء ليد نهارية DRL ومقابض خارجية من الكروم.

وتتراوح أسعار هيونداي النترا AD موديل 2018 في سوق المستعمل من 225 ألف إلى 260 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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