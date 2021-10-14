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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة بكافة الأنحاء

طقس الـ 48 ساعة القادمة
طقس الـ 48 ساعة القادمة

تشهد الأحوال الجوية، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، حيث ترتفع درجات الحرارة مجددا، غدا الجمعة وبعد غدا السبت، على كافة أنحاء الجمهورية، في حين تنعدم فرص سقوط الأمطار خلال هذة الفترة.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

 

ويكون طقس الـ 48 ساعة القادمة، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

أما عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة، خلال ساعات الليل، يكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 48 ساعة القادمة، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21.
السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 25.
شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21.
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25.

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30.
السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 .
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

طقس ال 48 ساعة القادمة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة نسب الرطوبة

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