حكم وضع المرأة للعطر على ملابس الصلاة.. الإفتاء تجيب

حكم وضع المرأة العطر على ملابس الصلاة .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم وضع المراة العطر على ملابس الصلاة ” ومن جانبه

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا مانع من وضع العطر عنلى ملابس الصلاة وصلاتها به وذلك لقوله تعالى « يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ » .

وأضاف خلال رده على سؤال « حكم وضع المرأة العطر على ملابس الصلاة » عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن معنى الزينة في الاية الكريمة هي الملابس وستر العورة، وأيضا التطيب مشيرا الي حديث الرسول _صلى الله عليه وسلم « إن الله جميل يحب الجمال » ومن الجمال التطيب وفلا مانع في ذلك .

حكم وضع المرأة للعطر