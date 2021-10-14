جامعة الدلتا التكنولوجية تفتتح 40 معملا وورشة للبرامج التقنية الفريدة |صور

أكد الدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل خمسة برامج هي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إضافة برنامج تكنولوجي جديد لتبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه تم تجهيز الجامعة بحوالي ٤٠ معمل و ورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة على اعلي مستوي تقنى لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجي، منها: معمل الروبوتات، معمل CNC، الميكاترونيات، التحكم في العمليات الصناعية، معمل سيارات الهايبرد وبدائل الوقود، ورشة الأنظمة الإلكترونية للتوجيه والتعليق والفرامل.

بالإضافة إلى ٦ معامل حاسب آلي تضم شبكات وتطبيقات وبرمجيات، ومعمل وورشة الطاقة الشمسية، معمل القياسات والأجهزة، معمل معالجة الإشارات، معمل إلكترونيات القوى وآلات الجر الكهربى وغيرها؛ بالإضافة إلى تجهيز حاضنة تكنولوجية للمخلفات الصناعية طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الصناعة والتجارة،؛ وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية المستدامة من خلال إعداد جيل بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي والابتكار.

وأضاف الدكتور هشام عبد الخالق، أن الجامعة حرصت على تزويد كل طالب ببريد الكتروني جامعي يستطيع من خلاله الدخول على المنصة الإلكترونية Microsoft Teams، وتحقيق التعليم الهجين الذي يوازن بين نسبة الحضور والمنصات الإلكترونية، وكذلك تم تجهيز الكلية بكافة الإمكانيات التقنية والتكنولوجية، حيث تم توفير سبورات ذكية وشاشات تفاعلية وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية بشكل تفاعلي مع إمكانية البث الحي بشكل يعزز التفاعل مع الطلاب، وكذلك تجهيز الكلية بأحدث المعامل والورش للخمسة برامج تكنولوجية على مستوى تقني راقي يضاهي الجامعات العالمية، فضلًا عن توفير بنية تحتية معلوماتية قوية للجامعة والاهتمام بالتكنولوجيا الرقمية وتوفير الإنترنت، مع وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على قدر عال من الكفاءة والمهارة لتطوير العملية التعليمية.

وصرح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن فى إطار دعم الجامعة لابتكارات الطلاب ورعاية الموهوبين والمبدعين، تم إنشاء نادي العلوم والتكنولوجيا بالجامعة وكذلك أنشأت الجامعة مركزها الخاص لريادة الأعمال لتعزيز القدرات الريادية لطلابها، وتحفيزهم على المنافسة والعالمية.

وأعلن الدكتور هشام عبد الخالق، أن تم تجهيز قاعة الاختبارات الإلكترونية وفقًا لأحدث الإمكانيات التقنية؛ لمواكبة التطور التكنولوجي في عمليات التعلم والتقويم، بنك الأسئلة واتقان الطرق المختلفة لتصميم الاختبارات وذلك فيما يتعلق بالتحول الرقمي والتقويم الالكتروني.

وأشار "عبد الخالق"، إلى أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون لتحقيق المنفعة بينها وبين الجامعة وتسهيل تدريب الطلاب والاستفادة من إمكانيات الطرفين منها: معهد بحوث الالكترونيات، أكاديمية البحث العلمى، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، جامعة بنها، شركة أرثوميدكس للأطراف الصناعية، الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم بيدو، شركة طيبة سولار للطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب، شركة SMC للطاقة الجديدة والمتجددة، وتتضمن زيارات متبادلة، تبادل خبرات، الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتقنية الموجودة بالجامعة، مشروعات الطلاب وتطويرها وتنمية الفكر الإبداعي لديهم.

وجدير بالذكر تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، ويشترط اجتياز الطلاب لاختبارات قبولها، وتحتوي على العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات «المعدنية، والخشبية، و الهندسية و الإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر»، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.

وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية تسهم بشكل كبير في إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المدربين والمؤهلين بشكل جيد، كما تعمل على رفع مستوى خريجي التعليم الفني، مشيرًا إلى بدء الدراسة من العام الجامعي 2019 - 2020، وذلك في ثلاث جامعات تكنولوجية وهي: «القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية بقويسنا، وبني سويف التكنولوجية».

معامل وورش البرامج التكنولوجية بجامعة الدلتا التكنولوجية

معامل وورش البرامج التكنولوجية بجامعة الدلتا التكنولوجية

معامل وورش البرامج التكنولوجية بجامعة الدلتا التكنولوجية

معامل وورش البرامج التكنولوجية بجامعة الدلتا التكنولوجية