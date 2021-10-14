توجيه الشكر للجهاز الفني لـ المجد السكندري بعد الخسارة أمام كفر الشيخ

قرر مجلس إدارة نادي المجد السكندري ، برئاسة إسلام الصياد توجيه الشكر إلى احمد صالح والجهاز الفني للفريق الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم بدورى القسم الثاني.

جاء ذلك بعد خسارة الفريق مباراتين متتاليتين في دوري القسم الثاني أمام حرس الحدود بنتيجة هدفين دون رد وأمام كفر الشيخ بنتيجة هدف دون رد في الجولة الثالثة .

كما قرر مجلس إدارة نادي المجد السكندري استمرار انعقاد الاجتماع الطارئ للإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ويحتل فريق المجد السكندري المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط جمعها من 3 مباريات حيث خسر 2 وحقق الفوز في لقاء وحيد أمام فريق سبورتنج .

جدير بالذكر أن فريق المجد حقق الفوز علي فريق سبورتنج بعد مشاركه الثاني اللاعب تم إيقافه وبالتالي تم احتساب المباراة للمجد والتي هزم فيها قبل قرار الاتحاد .