شاهد.. طارق قنديل يحضر حفل زفاف محمد مجدي أفشة بالتجمع الخامس

حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور حفل زفاف محمد مجدي أفشة الذي أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس.

وتغيب عن الحفل الفريق الأول الذي غادر إلي النيجر استعداداً لمواجهة الحرس الوطني المقرر لها السبت في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

وتواجد اللاعبون الذي لم يسافروا وهم محمد الشناوي وحسين الشحات وصلاح محسن وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر في الحفل.



كما تواجد مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والإعلامي أحمد شوبير ونجوم الرياضة أحمد حسن وحمادة صدقي.

وحضر الحفل أيضا الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وائل جمعة مدير الكرة ومحمد شوقي المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمي.