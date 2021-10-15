عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سبب غير متوقع.. لماذا تشعر بالقلق والتوتر طول اليوم

صدى البلد

من بين كل الأشياء التي يمكن أن تثير التوتر والقلق لدى الناس ، يعد النوم السيئ أحد أكثر العوامل تأثيرًا. 

عندما لا يتمكن المرء ، بعد يوم طويل من العمل ، من النوم بشكل صحيح ، يمكن أن يتركه يشعر بالغرابة والتعب في اليوم التالي.

 على مدى فترة من الزمن ، يمكن أن يسبب مشاكل الصحة العقلية والعاطفية.

يلعب سريرنا دورًا كبيرًا في المساعدة على النوم. يمكن للمرتبة التي ننام عليها أن تجعل دورة نومنا أو تنهيها. تقول بريانكا سالوت ، المؤسس المشارك لشركة The Sleep Company ، إن حالة النوم العميقة هي عندما يبدأ جسمك في أداء واجباته التصالحية التي تعزز التنظيم العاطفي الصحي وتساعد عقلك على معالجة المعلومات بكفاءة.

 

كلما كنت أكثر راحة ودعمًا ، كان دخول هذه الحالة أسهل. 

إذا لم يتم تصنيع المواد المستخدمة في المرتبة للاستخدام طويل الأمد ، فيمكن أن تكون أرضًا خصبة لمسببات الحساسية وعث الغبار.

 هذا لا يسبب فقط عددًا من الأمراض الجلدية والجهاز التنفسي ، ولكنه يؤدي أيضًا إلى النوم المتقطع.

وفقًا لـ Salot ، يمكن أن تتدلى المرتبة السيئة بمرور الوقت ، وتحتجز الحرارة بشكل مفرط وتوفر دعمًا ضعيفًا لجسمك ، مما قد يمنعك جميعًا من الدخول في دورة النوم التصالحية. "النوم المتقطع يؤدي إلى التعب في اليوم التالي ، والأرق ، مما يجعلك في النهاية تشعر بعدم الرضا أو الانفعال ؛ هذا فقط يزيد من الشعور بالقلق ".

 


وتحذر من أنه إذا كان على المرء أن يجمع ما يكفي من هذه الليالي غير المريحة ، فمن المحتمل أن يشهد انخفاضًا في مستويات الطاقة ، ويكون غير قادر على التركيز أثناء النهار ، مما يؤدي إلى انخفاض الشهية ، وعلامات أخرى قليلة للاكتئاب.

 

"يجب أن يكون اختيار المرتبة المناسبة قرارًا يتم اتخاذه بأقصى قدر من العناية ويُنظر إليه على أنه استثمار طويل الأجل في صحتك العقلية. وعلى الرغم من وجود العديد من الخيارات المتاحة في السوق ، إلا أن اختيار المتانة والجودة والتكنولوجيا الذكية المصممة لمساعدتك ليس فقط على الاسترخاء ، ولكن أيضًا لتقديم تجربة نوم عالية مثبتة علميًا ، يجب أن يكون من أولوياتك ". .

الصحة العقلية الجهاز التنفسي التوتر والقلق مشاكل الصحة العقلية جهاز التنفس

ترشيحاتنا

البرلمان يناقش طلبات عامة بشأن تقنين أوضاع التوك توك.. الأحد

أذكار يوم الجمعة .. احرص عليها قبل غروب الشمس

قطار البرازيل يدهس أوروجواي برباعية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

عودة من الستينيات .. ألفا روميو بين الماضي والحاضر .. تفاصيل

حكم صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة.. الإفتاء توضح

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

تستمر هذه المدة.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الموجة الرابعة بمصر

أمطروه بالرصاص.. القبض على 4 متهمين بقتل عريس الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة ..فيديو وصور

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

يحيى وميرا وآية وجومانة.. فريق عمل قناة On E يبهر ضيوف الجونة بتغطيته المميزة

فيديو

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ