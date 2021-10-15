سبب غير متوقع.. لماذا تشعر بالقلق والتوتر طول اليوم

من بين كل الأشياء التي يمكن أن تثير التوتر والقلق لدى الناس ، يعد النوم السيئ أحد أكثر العوامل تأثيرًا.

عندما لا يتمكن المرء ، بعد يوم طويل من العمل ، من النوم بشكل صحيح ، يمكن أن يتركه يشعر بالغرابة والتعب في اليوم التالي.

على مدى فترة من الزمن ، يمكن أن يسبب مشاكل الصحة العقلية والعاطفية.

يلعب سريرنا دورًا كبيرًا في المساعدة على النوم. يمكن للمرتبة التي ننام عليها أن تجعل دورة نومنا أو تنهيها. تقول بريانكا سالوت ، المؤسس المشارك لشركة The Sleep Company ، إن حالة النوم العميقة هي عندما يبدأ جسمك في أداء واجباته التصالحية التي تعزز التنظيم العاطفي الصحي وتساعد عقلك على معالجة المعلومات بكفاءة.

كلما كنت أكثر راحة ودعمًا ، كان دخول هذه الحالة أسهل.

إذا لم يتم تصنيع المواد المستخدمة في المرتبة للاستخدام طويل الأمد ، فيمكن أن تكون أرضًا خصبة لمسببات الحساسية وعث الغبار.

هذا لا يسبب فقط عددًا من الأمراض الجلدية والجهاز التنفسي ، ولكنه يؤدي أيضًا إلى النوم المتقطع.

وفقًا لـ Salot ، يمكن أن تتدلى المرتبة السيئة بمرور الوقت ، وتحتجز الحرارة بشكل مفرط وتوفر دعمًا ضعيفًا لجسمك ، مما قد يمنعك جميعًا من الدخول في دورة النوم التصالحية. "النوم المتقطع يؤدي إلى التعب في اليوم التالي ، والأرق ، مما يجعلك في النهاية تشعر بعدم الرضا أو الانفعال ؛ هذا فقط يزيد من الشعور بالقلق ".



وتحذر من أنه إذا كان على المرء أن يجمع ما يكفي من هذه الليالي غير المريحة ، فمن المحتمل أن يشهد انخفاضًا في مستويات الطاقة ، ويكون غير قادر على التركيز أثناء النهار ، مما يؤدي إلى انخفاض الشهية ، وعلامات أخرى قليلة للاكتئاب.

"يجب أن يكون اختيار المرتبة المناسبة قرارًا يتم اتخاذه بأقصى قدر من العناية ويُنظر إليه على أنه استثمار طويل الأجل في صحتك العقلية. وعلى الرغم من وجود العديد من الخيارات المتاحة في السوق ، إلا أن اختيار المتانة والجودة والتكنولوجيا الذكية المصممة لمساعدتك ليس فقط على الاسترخاء ، ولكن أيضًا لتقديم تجربة نوم عالية مثبتة علميًا ، يجب أن يكون من أولوياتك ". .