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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية معرفة نتيجة الاستخارة وهل يشترط رؤيا المنام؟

صلاة الاستخارة
صلاة الاستخارة

كيفية معرفة نتيجة الاستخارة ، كثيرا ما يراود المسلم بعد أداء صلاة الاستخارة هو كيفية معرفة نتيجة الاستخارة، فيحاول معرفة علامات نتيجة الاستخارة.

 

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معرفة نتيجة الاستخارة

 

الاستخارة أمر تعبدي وهو تفويض المسلم أمره إلى الله، والله يختار له ما يزيده هو لا ما يريده المسلم، ولا يشترط لها وجود رؤيا في المنام بعد أداء صلاة الاستخارة فالمسلم يستخير الله بالصلاة ثم يسير في أمره، فإن استكمل ما سار إليه فهو توفيق من الله وإن تعثر في طريقه فهو قدر الله إليه.

علامات نتيجة الاستخارة

 

لعلامات التى بها يعرف بها الإنسان أن هذا الأمر فيه الخير هى ميل قلبه إلى هذا الفعل، فسيدنا رسول الله قال لسيدنا أنس بن مالك: اذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم افعل ما ينشرح صدرك إليه".


ويمكن للمسلم أن يرى رؤيا صالحة تبشره أو تنهاه عن فعل الأمر، والشيخ ابن عابدين الفقيه الحنفى يقول فى حاشيته وينقل عن بعض فقهاء الأحناف أن المنقول عن بعض المشايخ أن الإنسان يتوضأ ويصلى صلاه الاستخارة ويدعو بدعائها وينام على طهارة مستقبلا القبلة فإذا راى في منامة بياضا أو خضرة فهو خير وإذا رأى سوادا أو حمرة فهو شر يجتنبه.


وفي الغالب نجد بعد الاستخارة انشراح الصدر لشيء والامور تسير بسهولة ويسر أو أرى رؤيا تدل على فعل الشيء أو تركه.


دعاء صلاة الاستخارة

 

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ:
«اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ..
اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ..
اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ. (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)
وَفِي رواية « ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 1166.

 

كيفية صلاة الاستخارة 

 

عند صلاة الاستخارة عليك الخطوات الآتية: الوضوء كوضوء الصلاة، والنية لـ صلاة الاستخارة، فلا يقبل العمل بغير نية، وصلاة ركعتين، ويُقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، ويُقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص، والتسليم في نهاية الصلاة.


وفي الدعاء يبدأ المستخير بالثناء على الله -سبحانه- وحمده، ويصلّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل صيغ الصلاة على النبي هي الصلاة الإبراهيمية التي تُقال بتشهّد الصلاة.

 

تكرار الاستخارة


قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، إنه يستحب أن يكرر المستخير الاستخارة بالصلاة والدعاء سبع مرات.

واستشهدت " الإفتاء" فى إجابتها عن سؤال: "هل يجوز تكرار الاستخارة؟ " بما روى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- : «يَا أَنَسُ، إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ»، أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة".

وأوضحت أن تكرار الاستخارة يكون عند عدم ظهور شيء للمستخير، فإن ظهر له ما ينشرح به صدره لم يكن هناك ما يدعو إلى التكرار.

 

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