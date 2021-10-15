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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تكريم قطاع الموارد البشرية والإدارية بشركة صرف القاهرة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

سلم المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، شهادة الجودة 2015 -9001 الحاصل عليها قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية، إلى المهندسة نجوان مصطفى رئيس القطاع بشركة الصرف الصحى القاهرة بعد جهودها والعاملين بالقطاع فى تأسيس نظام لجودة العمليات التي تتم بالقطاع متضمنا ( الاداره العامة لتنمية الموارد البشريه والإدارة العامة للشئون الإدارية) وذلك طبقا للمواصفة الدولية 9001/2015.

 

ووجه المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى القاهرة، الشكر لجميع العاملين بقطاع الموارد البشرية، مطالبا إياهم بالتطوير المستمر وصولا إلى أعلى معايير الجودة، وحثهم على مزيد من النجاح، كما سلم المهندس عادل حسن، شهادات التقدير لشركة الشرق الأدنى والمراجعين بالجهة المانحة.

 

 وقالت المهندسة نجوان مصطفى رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية والإدارية بشركة الصرف الصحي القاهرة، إنه تمت المراجعة الخارجية من قبل الجهة المانحة وبدون أي ملاحظات.
 

الصرف الصحى الموارد البشرية القاهرة شركة تنمية

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