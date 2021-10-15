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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد لاشين يكشف تأثير مرض السكر علي العين

صدى البلد

قال الدكتور  محمد لاشين استشاري طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأزهر، أن مرض السكر يؤثر بصورة كبيرة علي الشبكية لأنه يؤدي إلى حدوث مشاكل في شرايين قاع العين والشبكية.

 

وأوضح الدكتور محمد لاشين، خلال لقائه لـ برنامج "أنا والطبيب"، تقديم الإعلامية "ماري نعيم" والمذاع على فضائية "صدى البلد 2": "معالجة الحول ليس شكل تجميلي فقط، لأن الإهمال في معالجة الحول يؤثر على النظر".


وأشار: "لو عين حوله لسنين طويلة من الممكن أن تتسبب في فقدان النظر نهائيا، ولا نستطيع معالجته وإرجاعها مرة أخرى"، مؤكدا: "لا بد من فحص الحول بسرعة ومعالجتها في سن صغير، لأن معالجة الحول في سن مبكر أفضل بمراحل قبل فقدان البصر نهائيا".

 

وقال الدكتور محمد لاشين استشاري طب وجراحة العيون  بكلية الطب جامعة الأزهر، إن  مفهوم  تصحيح الإبصار اختلف عما كان يحدث قديما ويتم العمل حاليا على تصحيح الإبصار وتحسين جودة الرؤية لدى الفرد والاستغناء عن النظارات والعدسات اللاصقة .

جامعة الأزهر صدى البلد مرض السكر كلية الطب الطبيب

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