قطعوا عليه النور.. عمرو أديب يعلق على استعراض محمد رمضان بمهرجان الجونة

علق الإعلامي عمرو أديب، على تقديم الفنان محمد رمضان، الأغنية الرسمية للجولة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، قائلا :"كان معاه اتنين مطربين اسمهم أقوى منه ١٠٠ مرة".

وأضاف عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه :"بصرف النظر عن مشكلتي مع محمد رمضان بس ماشي، وهو راجل شايفينه مناسب وماشي"، لافتا إلى أن المذيعة أعلنت تقديم محمد رمضان، ولم نسمع اي كلام، وقدم استعرض سريع فقط.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"شكل هذا الاستعراض مكنش حلو، والاغنية قعدت ثلاث دقايق وملهاش علاقة بالمهرجان، وبعد انتهاء الاستعراض لما اتكلم محمد رمضان فجأة النور قطع، وقطعوا عليه النور والصوت وشيء غريب جدا، ووجوده مكنش صح ومحدش فاهم".

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أن :" اللي حصل عايز توضيح، لو مش عايزينه جبتوه ليه، والراجل ده اتعمل فيه ايه وليه".