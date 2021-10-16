سعيدة بقيادة جمهورية الإنسانية.. وزيرة التضامن تلعب مع منى الشاذلي| شاهد

عرضت الإعلامية منى الشاذلي على نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، مشهد من فيلم عالم عيال عيال وسألتها كام كان عدد أولاد الفنانين رشدي أباظة وسميرة أحمد فى هذا الفيلم ، لترد الوزيرة " واحد عنده 6 والآخر 8 " مما كان مصدر اندهاش لـ منى الشاذلى بسبب سرعة الإجابة وكسبت نقطة .



وقالت القباج خلال لقائها ببرنامج "معكم" منى الشاذلي " ، إن فيلم عالم عيال عيال من الأفلام الجميلة والتي تترك أثر في نفسية المشاهدين ، موضحًة أن مسرحية "موسيقى فى الحى الشرقى" من المسرحيات التى تركت أثرا جميلا أيضًا .



كما عرضت الشاذلي على وزيرة التضامن مشهد من فيلم "الحفيد" وسألتها فيه ولتكسب الوزيرة نقطة أيضًا ، كما عرضت مشهد من فيلم "أم العروسة" وسألتها عن سبب تورط الأب وأجابت أيضًا الوزيرة أنه بسبب حصوله على أموال من شركته ، معلقًة :"لو كان في بنك ناصر كان خد سلفه" .





وعرضت أيضًا على الوزيرة مشهد من فيلم "أفواه وأرانب" وسألتها عن موعد انتاج الفيلم لترد أواخر السبعينات وحصلت أيضًا على النقطة ، وتابعت قائلًة :"أنا بحب السينما جدًا ".



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي :"أتمنى أكون مخلصة فى وظيفتي والشكل الذى يجب أن أكون ، وسعيدة بجمهورية الإنسانية التي أتولى قيادتها ".