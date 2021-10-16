عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في فستان الفنانة نجلاء بدر، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة.

ووجه عمرو أديب، حديثه للفنانة نجلاء بدر، أثناء مداخلة هاتفية، في برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، قائلا:" بصراحة الفستان ميتبلعش"، لترد عليه قائلة :"مش هلبسه تاني، وهرجعه".

فيما علقت الفنانة نجلاء بدر، على حملة الانتقاد الواسعة على ملابسها وفستانها في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، قائلة :"مش فاهمه في ايه، ومش عارفة عملت ايه، وكان في تعليقات مصحة الصراحة".

وأضافت نجلاء بدر، أن شكل الفستان في الطبيعة مختلف تماما عن الصور أمام الكاميرات، متابعة أنه :"لو اقصد أكون متعريه مكنتش لبست نصف الفستان التاني، ومواصفات العري مكنتش موجودة في الفستان".

وتابعت الفنانة نجلاء بدر، أنه :" انا مش بتاعت ترندات السوشيال ميديا، وطول عمري بعيده عن الموضوعات دي، ومش بتاعت لفت النظر"، مستدركة أن :"الموضوع اكبر مني وانا مش واحدة بتاعت استعراض وزعلانه واتخضيت ومتوتر من رد الفعل".

وأكدت الفنانة نجلاء بدر، أنها لن ترتدي هذا الفستان مرة أخرى وستقوم بإرجاعه للمصممة، متابعة أن هذا الأمر لم يكن في حسباني وتوقعاتي تماما.

وطالبت الفنانة نجلاء بدر، المتابعين تقيمها من خلال أعمالها الفنية وليست ملابسها في المهرجانات، متابعة أنه :" آسفة وماكنتش متخيلة أن يحصل كل ما حدث، وما كنتش عايزة أضايق حد".