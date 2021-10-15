عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في إفتتاح الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر

حرصت الفنانة نجلاء بدر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا لها خلال مشاركتها في حفل إفتتاح مهرجان الجونة مساء أمس.

 

ولفتت نجلاء بدر الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر احدث صيحات الموضة و بشق من الجانب كشف عن ساقها، كما تميز باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات.

 

تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في حفل إفتتاح مهرجان الجونة

 

وحملت إطلالة نجلاء بدر في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي توقيع مصممة الأزياء farida temraz، وقد إثارت الجدل بسبب قصت التصميم الغير تقليدية و التي أعتبارها الكثير أنها مثيرة للجدل و جريئة و عرضها للسخرية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

 

تزينت نجلاء بدر بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات الراقية التي حملت توقيع المصممة Dima Jewellery
، فيما أكملت إطلالتها بكلاتش صغير الحجم متناسق مع الفستان.

 

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل هبه الششتاوي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، و أعتمدت على تسريحة شعر بسيطة مما منحها إطلالة متكاملة.

 

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي ٢٢ مننفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارقلطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراءجبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسلالخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايانالسيد.. وآخرون.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا،مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

 

انتشال التميمى 

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرينسليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وأكد انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجاناتالدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.
 

فيما أكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل من حيث الاستعدادلمهرجان الجونة، مشيرا إلى أن الصناع والموزعين والمنتجين زادت ثقتهم في المهرجان.

 

نجلاء بدر حفل إفتتاح مهرجان الجونة اطلالت نجلاء بدر فستان نجلاء بدر اطلالات نجلاء بدر

موضوعات متعلقة

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

نجلاء بدر: اتعامل مع الأسئلة الجريئة في البرامج بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

بالدولار.. تعرف على سعر فستان ناردين فرج في إفتتاح مهرجان الجونة

نجاح جراحة نادرة لاستئصال ورم حميد بالكبد لسيدة في الدقهلية

هل تفكر بالسفر إلى تايلاند؟.. سفير بانكوك بالقاهرة يقدم أبرز الأماكن ويكشف عن التسهيلات.. صور

تطبيق جديد وتدريب شامل.. خطة رابطة تجار أمريكا لتحفيز مبيعات السيارات الكهربائية

رجال الحماية المدنية ينقذون سكان أحد العقارات بالشرابية قبل لحظات من انهياره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

أخوات لم تغرهم أموال ولا طيارات..والد ياسمين صبري يهاجمها لرفضها حضور زفاف شقيقها

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

أبعث إليكم بأصدق التهاني.. الرئيس السيسي يهنىء الجاليات المسلمة بالمولد النبوي

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

دينا الشربيني تتناسى الإصابة وتلهو مع حسن أبو الروس في الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في إفتتاح الجونة

حفل نادي سموحة.. بهاء سلطان ودياب يتألقان في الإسكندرية

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة ..فيديو وصور

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

فيديو

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

فيديو جراف.. حزب الله والحكومة والبيطار.. ماذا يجري في لبنان؟

فيديو جراف.. ضربني علقة موت.. قصة زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ