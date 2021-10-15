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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تثير الجدل .. 50 صورة لإطلالات النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الخامسة |شاهد

صدى البلد

انطلقت مساء يوم الخميس حفل إفتتاح مهرجان  الجونة السنيمائي بدورته الخامسة في عام 2021، وقد اعتادت العديدمن نجمات الفن و المشاهير على الأهتمام بأختيار الفساتين التي تبرز و تجذب  الأنظار نحو أناقتهم.

شهد حفل افتتاح دورته ال ٥ حضور كبير من النجوم، وقد سيطرت النجمات على حفل الافتتاح حيث حرص العديد من النجوم على الظهورباطلالات انيقة ومثيرة ، منهن الفنانة رانيا يوسف ويسرا والهام شاهين وياسمين صبرى وغيرهن.

ويقدم لكم موقع صدى البلد ، مجموعه من صور اطلالات النجمات فى حفل الافتتاح بمهرجان الجونة فى دورته الخامسة.

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي ٢٢ مننفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارقلطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراءجبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسلالخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايانالسيد.. وآخرون.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا،مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

 

انتشال التميمى 

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرينسليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وأكد انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجاناتالدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.
 

فيما أكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل من حيث الاستعدادلمهرجان الجونة، مشيرا إلى أن الصناع والموزعين والمنتجين زادت ثقتهم في المهرجان.

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الجون أخبار مهرجان الجونة السينمائى إدارة مهرجان الجونة

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