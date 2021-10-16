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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اخبار السوشيال .. خالد الغندور: سأحصل علي حقي ضد التنمر والتطاول والسب قريبا .. وظهور نادر لـ روجينا و ابنتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

صدى البلد

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

احتفل بعيد ميلاده بتغريده.. إبراهيم سعيد: فشلت في بلوغ أشياء كثيرة ومازلت أحاول تحقيقها

احتفل إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق ، بعيد ميلاده ، ونشر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع تويتر .

وكتب ابراهيم سعيد " اللهم إني أستودعك عامًا مضى من عمري بحلو ومرّ ذكرياته فاغفر لي ما كان فيه، واكتب لي في عامي الجديد فرحةً تغيّر مجرى حياتي يا رب."


وتابع : عام مضي فشلت ببلوغ أشياء كثيرة تمنيتها ومازالت أحاول لتحقيقها ولكن الجميل أني حافظت على إنسانيتي وشخصيتي واستقلالي بذاتي 
اللهم لك الحمد ".

 

خالد الغندور: سأحصل علي حقي ضد التنمر والتطاول والسب قريبا

نشر الإعلامي خالد الغندور ، تدوينة عبر صحفته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور “ ان شاء الله قريبا جدا سأحصل علي حقي ضد التنمر و العنصرية و التطاول و السب و القذف و لن اعلق علي اي شيء يحدث ”.

 

ظهور نادر لـ روجينا رفقة ابنتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة |شاهد

 

ظهرت الفنانة روجينا رفقة ابنتها على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة في دورته الخامسة  .

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على  ظهور ابنة روجينا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

 

عيد ميلادك بيومين.. تركى آل الشيخ: بعد الـ40 يجب أن تكون سعيدا في 366يوما


نشر تركى ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تغريدة من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وكتب الـ الشيخ “ السنة ٣٦٥ يوما.. يجب أن تكون سعيدا في ٣٦٦ يوما ... عيد ميلادك بيومين  قاعدة مهمة بعد الـ٤٠ ”.

مصر الأهلى الزمالك إبراهيم سعيد روجينا

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