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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يوجد تعارض بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا؟ طبيب يوضح

كورونا
كورونا

قال الدكتور مصطفى صبرة أاستاذ الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة الأزهر ، إن مصل الأنفلونزا هام جدًا في هذه الفترة وذلك لتغير الفصول من الخريف للشتاء وهذه الفترة  تكون فيها الإصابات الفيروسية عالية إلى حدًا كبير وخصوصًا الأنفلونزا .


وأضاف الدكتور مصطفى صبرة خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " دي إم سي"، أن الفئات الأكثر احتياجًا للمصل الأنفلونزا  الموسمية الحوامل والأطفال من سن 6 أشهر حتى سن 5 سنوات كبار السن فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالقطاع الصحي .


وتابع الدكتور مصطفى صبرة ، الفرق بين مصل الأنفلونزا ولقاح كورونا ماهى إلا فروق معملية ، مؤكدًا أنه لا يوجد تعارض بين اللقاح ومصل الأنفلونزا .

وأردف الدكتور مصطفى صبرة: أنه في حالة الحصول على لقاح كورونا ومصل الأنفلونزا يجب أن تكون الفتنرة الزمنية بينهما 14 يوما.

وفي سياق متصل :مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد يتسائل الكثير من الآباء عن مدى أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا؟ وهل آمن لجميع الأطفال؟

وللإجابة على هذه التساؤلات قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أخذ لقاح الإنفلونزا يساهم بشكل كبير في حماية الأطفال من الإصابة بها ولكنها لا تحمى من فيروس كورونا ولكنها تساعد على اكتشاف الإصابة بها بشكل مبكر حيث يستبعد أن تكون أعراض الحمى والسعال الناتجة عن الإنفلونزا.

وأضاف “بدران” في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية لجميع الأطفال بعمر 6 أشهر فأكثر وأنها آمنة على معظم الأطفال ولا تسبب مضاعفات إلا في حالات قليلة جدا.

و أشار “بدران” إلي أن معظم الأطفال في سن المدرسة لا يتعرضون للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة حيث تحدث أغلب وفيات الأطفال دون سن الخامسة في البلدان النامية.

وأوضح "بدران " أن لقاح الإنفلونزا يحتاج أسبوعين ليوفر الحماية كاملة، وأشار إلى أن اللقاح قد يحتاج إلى ما يصل إلى أسبوعين قبل أن يوفر الحماية الكاملة ضد الإنفلونزا.

يحمي الأطفال من الالتهاب الرئوي

مضيفا أن لقاح الإنفلونزا يقلل احتمالات الإصابة ولكن لا يمنعها بنسبة ١٠٠ في المائة الإنفلونزا ولكنه يحمى الأطفال من حدوث التهاب رئوي أو مرض شديد حيث يخفف من  الأعراض التي قد يصعب تمييز ها و تقلل إلى حد كبير خطر الوفاة لدى الأطفال الأصحاء والأطفال المصابين بأمراض مزمنة وليس له علاقة بفيروس كورونا.

وحذر “بدران”من إعطاء لقاح الإنفلونزا لمجموعات معينة من الأطفال، وهم:

من تقل أعمارهم عن ستة شهور.

 الذين أصيبوا بمضاعفات خطيرة أو حساسية شديدة للتطعيم في مرة سابقة أو لديهم حساسية من أحد مكوناته.

أصحاب الحساسية المفرطة تجاه البيض.

الإعياء الحاد أو العدوى المصحوبة بارتفاع بدرجة حرارة الجسم وحينها يتم تأجيل التطعيم.

 

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