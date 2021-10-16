عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص في زلزال متوسط الشدة بإندونيسيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، اليوم السبت، بمقتل 3 أشخاص في زلزال متوسط الشدة ضرب جزيرة بالي الإندونيسية.

وذكرت الوكالة أن زلزالا بلغت قوته 4.8 درجة هز جزيرة بالي صباح اليوم السبت وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وأضافت الوكالة، في بيان، أن الزلزال أثر على منطقتي كارانجاسم وبانجلي في الجانب الشرقي من الجزيرة السياحية، مضيفة أن عمليات البحث انتهت لكن السلطات تواصل مراقبة الوضع.

وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال أحدث انهيارا أرضيا أودى بحياة اثنين، في حين لقي شخص ثالث مصرعه بسبب الحطام المتساقط، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 4.8 درجة وقع قبالة ساحل "بانجار وانجسيان" على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لا توجد أضرار كبيرة في بقية أنحاء الجزيرة.

وشعر السكان في جزيرة لومبوك المجاورة بالزلزال.

يشار إلى أن بالي أعادت فتح أبوابها أمام السائحين، يوم الخميس الماضي بعد تطبيق قيود على مدى 18 شهرا لمكافحة جائحة كورونا، لكن من المتوقع بدء وصولهم في وقت لاحق من الشهر الجاري.

توقعات بحدوث أخر بنفس القوة.. شاهد| لحظة ضرب زلزال قوي جزيرة كريت بالأمس

هل شعرت بالزلزال ؟.. 3 مفارقات عجيبة في زلزال القاهرة والاسكندرية اليوم

زلزال اندونيسيا مقتل هيئة المسح الجيولوجي الحطام

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد في ضيافة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

عراك على سناب شات ينتهي بإطلاق نار بين مراهقين

حكم إخراج الزكاة وأداء الصلاة عن المتوفى المقصر فيهما.. دار الإفتاء ترد

الدوري الإنجليزي .. ليفربول في مهمة استعادة الصدارة أمام واتفورد

التلاعب بذاكرة البشر| علماء يكتشفون بروتينا يجعلنا قادرين على التخلص من الذكريات

كيف احتفل السلف الصالح بذكرى المولد النبوي؟ مفتي الجمهورية يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفصل والغرامة والحبس.. عقوبات تطبق على هؤلاء الموظفين بداية من ديسمبر 2021

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

أمن الدولة العليا تحيل 3 متهمين للجنايات لحيازتهم مفرقعات

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

متى ولد الرسول محمد ومتى توفي ؟.. اعرف تاريخه بالهجري والميلادي

القسام تنشر صور الأسرى الإسرائيليين.. وتؤكد: لن يروا النور إلا بشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

فيديو

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ