الرئيس السيسي : 800 مليون جنيه حصيلة تجميع مقابل النظافة في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة ازالة المخلفات في المناطق السكنية والمحلات التجارية في مصر ، يصل لـ 800 مليون جنيه .

وأردف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح مناطق سكنية بديلة للمناطق الغير آمنة بمنطقة السادس من أكتوبر، قائلا: تعاونكم معنا كمواطنين في تقليل فرص المخلفات دي .. أو حتى أننا ندخل في المنظومة بسرعة .

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت ، مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات في منطقة السادس من أكتوبر.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.