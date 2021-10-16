عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي : 800 مليون جنيه حصيلة تجميع مقابل النظافة في مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة ازالة المخلفات في المناطق السكنية والمحلات التجارية في مصر ، يصل لـ 800 مليون جنيه .

وأردف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح مناطق سكنية بديلة للمناطق الغير آمنة بمنطقة السادس من أكتوبر، قائلا:  تعاونكم معنا كمواطنين في تقليل فرص المخلفات دي .. أو حتى أننا ندخل في المنظومة بسرعة .

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت ، مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات في منطقة السادس من أكتوبر.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

السيسي عن الوحدات السكنية المكونة من غرفتين: مينفعش ..مصر هتتصرف عشان ولادها

قضية دولة.. السيسي يدعو إلى التكاتف للحفاظ على الأراضي الزراعة ووقف التعديات

في 3 سنوات.. السيسي: 2.8 مليون حالة تعدي على الأراضي والمخالفات

كلوب هاوس يطرح ميزة جديدة مخصصة للموسيقيين .. تعرف عليها

اطمن على حالنا.. سيدة الأقصر تكشف تفاصيل حديث رئيس الوزراء معها أثناء زيارته لمنزلها.. فيديو

الرئيس السيسي: أنا عايز أكمل فرحتنا وميكونش عندنا أماكن مش نضيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

لا تنخدعوا.. الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام القادمة.. تفاصيل

الفصل والغرامة والحبس.. عقوبات تطبق على هؤلاء الموظفين بداية من ديسمبر 2021

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

من هو الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد؟

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

أمن الدولة العليا تحيل 3 متهمين للجنايات لحيازتهم مفرقعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ