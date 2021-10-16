32 عملية عسكرية.. التحالف العربي يعلن استهداف 160 عنصرا حوثيا في اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيات الحوثي بمنطقة العبدية وسط اليمن.

وقال التحالف في بيان نقله تلفزيون "الإخبارية" السعودي، إنه نفذ عمليات عسكرية استهدف خلالها عناصر مليشيات الحوثي، وأسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا إرهابيا.

وكان التحالف أعلن أمس، شن 40 ضربة عسكرية استهدفت آليات وعناصر المليشيات الحوثية في منطقة العبدية في اليمن خلال 24 ساعة.

وقال التحالف في بيان، إن “عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا حوثيا”، وفقا لقناة “العربية”.

وأضاف البيان أن “مليشيات الحوثي تواصل تعنتها وتجاهلها للقوانين الدولية عبر استمرار تهديد المدنيين”.