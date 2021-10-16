عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

32 عملية عسكرية.. التحالف العربي يعلن استهداف 160 عنصرا حوثيا في اليمن

أرشيفية
أرشيفية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيات الحوثي بمنطقة العبدية وسط اليمن.

 

وقال التحالف في بيان نقله تلفزيون "الإخبارية" السعودي، إنه نفذ عمليات عسكرية استهدف خلالها عناصر مليشيات الحوثي، وأسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا إرهابيا.

التحالف العربي بقيادة السعودية يشن 40 ضربة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن

التحالف العربي ينفذ 36 عملية عسكرية تستهدف 11 آلية و150 حوثيًا في اليمن

وكان التحالف أعلن أمس، شن 40 ضربة عسكرية استهدفت آليات وعناصر المليشيات الحوثية في منطقة العبدية في اليمن خلال 24 ساعة.

 

وقال التحالف في بيان، إن “عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا حوثيا”، وفقا لقناة “العربية”.

 

وأضاف البيان أن “مليشيات الحوثي تواصل تعنتها وتجاهلها للقوانين الدولية عبر استمرار تهديد المدنيين”.

التحالف العربي السعودية اليمن مليشيات الحوثى عمليات عسكرية آليات

ترشيحاتنا

البلطي بـ30 والبوري 80 جنيها.. أسعار السمك في الأسواق اليوم.. فيديو

أول سيدة عربية.. مدبولي يُهنئ رئيسة الحكومة التونسية على المنصب الجديد

السيسي: لابد من تفعيل منطقة التجارة الحرة في إفريقيا كقاطرة جديدة للتنمية

سحر محمد صلاح أمام واتفورد.. هدف من كوكب آخر للفرعون المصري.. شاهد

حكايه بطولة.. منتخب مصر يتوج بـ ثالث لقب أفريقي في تاريخه 1986

70 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام توسكر الكيني بهدف بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

انتقاما لإصابة زملائهم خلال تدافع.. 3 طلاب يشعلون النيران في بوابة مدرستهم بكرداسة

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

كورونا يصطاد 3 أشخاص من بعثة الزمالك قبل ساعة من مباراة توسكر الكيني

السجن المشدد 10 سنوات ينتظر صاحب بطاقة تموين تحمل اسم الرئيس السيسي..تفاصيل

فى 400 حكم تأديبي.. المحكمة العليا ترفض براءة الأطباء والصيادلة الممتنعين عن تكليف العمل

هنعمل إيه؟.. الرئيس السيسي يروي موقفا تعرض له بسبب القمامة بالشوارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ