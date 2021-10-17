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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف النقاب عن نسختها الهجينة هايلاندر 2022 البرونزية .. صور

تويوتا تكشف النقاب
تويوتا تكشف النقاب عن نسختها الهجينة هايلاندر 2022 البرونزية

تواصل عملاقة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا من تعزيز قوتها داخل الاسواق العالمية، وذلك بعد أن اعلنت عن انطلاق نسخة جديدة برونزية النمط، تعتمد في تصميمها على الايقونة الشهيرة هايلاندر والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلية الـ SUV.

الاداء الفني للسيارة هايلاندر 2022 باصدارها البرونزي 

 

تعتمد السيارة تويوتا هايلاندر 2022 القياسية على محرك سداسي الاسطزانات طراز V6 يستطيع ان ينتج قوة قدرها 295 حصانا، بينما تعتمد النسخة البروزنية على منظومة عمل هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يتمكن من اصدار قوة اجمالية قدرها 243 حصانا.

ظهرت النسخة تويوتا هايلاندر 2022 البرونزية بتصميم خارجي يحمل الكثير من اللمسات التي تعكس هذا المفهوم، حيث تمتعت بجنوط رياضية تتكون من 5 اضلاع باللون البرونزي يبلغ قياسها 18 بوصة، مع عتبات مضئية للابواب، بالاضافة إلى الاطلالة القياسية والتي تعتمد على مصابيح حادة المظهر، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، إلى جانب بعض اللمسات البرونزية والتي تتضمن المقاعد الداخلية لمقصورة القيادة، والتي تضم حزمة من التقنيات العصرية مثل شاشة عرض الوسائد المتعددة و الخرائط وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وفتحة سقف كهربائية.

أسعار السيارة تويوتا هايلاندر 2022 

 

تأتي النسخة تويوتا هايلاندر صاحبة القدرات الهجينة ومنظومة الدفع الرباعي بقيمة قدرها 52.175 دولا، على عكس النسخة القياسية L والتي يبلغ سعرها 36.420 دولار، بينما تبدأ أسعار النسخة البروزنية من 43,880 دولارًا لإصدار الدفع الأمامي و 45,480 دولار لنسخة الدفع الرباعي.

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