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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أديل تتصدر قوائم الأكثر استماعا ومشاهدة على يوتيوب وسبوتيفاي

أديل
أديل

تصدرت المغنية البريطانية الشهيرة أديل قوائم المشاهدات والأكثر استماعا على موقع يوتيوب، وتطبيق سبوتيفاي بعد حوالي 48 ساعة من طرح أغنيتها الجديدة. 

 طرحت أديل فيديو كليب أغنيتها الجديدة Easy On Me كاملة على قناتها بموقع يوتيوب، بعد انتظار فترة طويلة، وتشويق جمهورها على مدار الأيام الماضية. 

حققت أغنية Easy On Me مشاهدات وصلت إلى 57 مليون عبر موقع يوتيوب، كما كسرت الأرقام القياسية للاستماع عبر التطبيقات الموسيقية. 

خلال أقل من 24 ساعة، استمع حوالي مليون شخص إلى أغنية أديل الجديدة عل تطبيق سبوتيفاي، عبر 24 دولة حول العالم، فيما تم الاستماع إلى بأكثر من 3 ملايين مرة داخل المملكة المتحدة فقط. 

تأثير أغاني أديل 

تسببت دعاية العودة المنتظرة للمغنية الإنجليزية أديل  بألبوم جديد في حالة من الجدل وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر. 

بدأت صفحات السوشيال ميديا الخاصة بأديل الإعلان عن أغاني ألبومها الجديد، التي ستطرح منها سينجل قريبا، باسم Easy on Me.

تصدر اسم أديل مواقع التواصل الاجتماعي  قبل الانقطاع الذي سيطر على العالم كله، ودام لعدة ساعات، وربط محبوها بسخرية بين عودتها القوية وتأثيرها على السوشيال ميديا. 

أديل هي مغنية عالمية عرفت منذ سنوات بأغانيها الناجحة، وحازت على حوالي 15 جائزة جرامي عن أول أغنية منفردة لها عام 2016. 

غابت أديل عن الساحة خلال الفترة الماضية بعد مرورها بأزمات خاصة أبرزها طلاقها، وفقدانها الكثير من وزنها، والتزامها بمنزلها خلال فترة انتشار جائحة كورونا. 

اديل Easy on Me أغنية أديل الجديدة سبوتيفاي أغاني أديل

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