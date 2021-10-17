الله لا يحرمنا منك.. صابر الرباعي يساند وائل كفوري بعد تعرضه لحادث

حرص الفنان صابر الرباعي،على مساندة ودعم المطرب وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير على أوتوستراد جبيل في لبنان، حيث تحطمت سيارته، وتم نقله إلى المستشفى.

وكتب الرباعي من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"وائل حبيبي ألف حمد لله على سلامتك و الله لا يحرمنا منك ومن صوتك و تظل على رأس عائلتك وأولادك و تقوم بالسلامة ".



وتعرض الفنان وائل كفوري مساء أمس لحادث سير مروع أدى إلى تدمير سيارته أثناء سيره في مدينة جبيل اللبنانية، وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وكشف مصدر مقرب من الفنان وائل كفوري عن كواليس تعرضه الى حادث سير فى دولة لبنان .

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن الفنان وائل كفوري كان بصحبة صديقه له ، وقد تم نقلها إلى المستشفى، وحالتها الصحية جيدة .

وتابع المصدر أن الحادث كان مروعا، حتى أن الفنان وائل كفوري قذف خارج السيارة من شدة الاصطدام.

واستكمل المصدر أن وائل كفوري بحالة جيدة رغم تواجده فى العناية المركز حالياً، إلا أنه بكامل وعيه .