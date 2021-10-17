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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. موعد طرح تذاكر مباريات الدوري .. وأداء صلاة الفجر بدون تباعد في الحرم المكي

أهم الأخبار
أهم الأخبار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الصحة : تسجيل 874 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا 


أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 855 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 268210 حتى اليوم.

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عاجل| اختطاف 17 مبشراً أمريكياً في هذه الدولة.. تفاصيل


أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن مسؤولين في هايتي يقولون إن ما يصل إلى 17 مبشرا أمريكيا خطفوا في هايتي يوم السبت.
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الصين تطلق صاروخاً نووياً وأمريكا ترد..تفاصيل


ذكرت صحيفة ""فاينانشال تايمز" البريطانية أن الصين أطلقت في أغسطس الماضي، صاروخا فرط صوتيا قادرا على حمل رأس نووي، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها.
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شركة تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر مباريات الدوري


أعلنت شركة تذكرتي بالتعاون مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن اقتراب موعد طرح تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ استعدادا لعودة الجمهور للمدرجات.

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حبس عامل سرق خزينة مطعم بالقاهرة الجديدة


قررت جهات التحقيق، حبس عامل سابق بمطعم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة خزينة المطعم الذي كان يعمل به بالقاهرة الجديدة.

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مي كساب تعلن إصابتها بـ كورونا عبر تويتر


أعلنت الفنانة مي كساب عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله كورونا ادعولي".

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جدول مواعيد إعلان أسماء الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية


أعلنت الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) انتهاء القبول الإلكتروني لجميع الشهادات (الثانوية العامة - الشهادات المعادلة - الثانوية الأزهرية).

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أستاذ علم إجتماع يحذر من مشاهدة كرتون ابن سوبر مان: يروج للمثلية الجنسية


حذر الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، أولياء الأمور من ترك أولادهم لمشاهدة كارتون "ابن سوبر مان"، لأنه يروج للمثلية الجنسية، وإذا شاهد الأطفال مشاهد مثلية جنسية، سيظنون أنها طبيعية.

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أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل.. صلاة الفجر بدون تباعد بين المصلين في الحرم المكي


أدى منذ قليل، المصلون في المسجد الحرام، صلاة الفجر، بدون تباعد بين المصلين، وحثهم إمام الحرم المكي على التراص والاستقامة ومساواة الصفوف وسد الخلل.

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الاخبار الصحة الصين شركة تذكرتي موعد طرح تذاكر مباريات الدوري مي كساب الجامعات الاهلية كرتون الحرم المكي

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