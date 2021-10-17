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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحداث بيروت

لبنان.. البطريرك الماروني يعلق على أحداث بيروت قبل أيام

البطريرك الماروني،
البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي


استنكر البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي لما جرى في منطقتي  الطيونة وعين الرمانة وما رافقها من مظاهر مسلحة استعملت بين الإخوة في الوطن الواحد.

وشدد بطريرك لبنان الماروني،  بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، على أن العبث بالسلام الأهلي في لبنان وحسن الجوار مرفوض من أي مصدر.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، وقال الراعي خلال عظة الأحد: "ليس شباب لبنان للتقاتل بل للتآخي. ليسوا للقتل والموت بل للنموّ والحياة. ليسوا للتباعد، بل للحوار. ليسوا للتجاهل، بل للتعارف. الشباب المسيحيّون مدعوّون هم ايضًا ليعرفوا حقيقة الإسلام وإيمانه وقيمه، والشباب المسلمون مدعوّون ليعرفوا حقيقة المسيحيّة وإيمانها وقيمها. هذا هو جوهر العيش المشترك الذي يشكل ميزة لبنان ورسالته، والتعددية في الوحدة ثقافيًّا ودينيًّا".

قال بطريرك لبنان الماروني: «ما من أحد أعلى من القانون والقضاء»؛ داعيا لتحرير القضاء ودعم استقلاليته وفقاً لمبدأ فصل السلطات.

وأضاف: «لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز عشائرية على الطرقات»، مؤكداً دعمه للجيش، مشيراً إلى أن الجيش قد نجح في حصر مواقع الاشتباك وأظهر أن المؤسسة الشرعية أقوى من أي قوة أخرى.

 وشدد على ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء ويتخذ القرارات اللازمة وعلى كل وزير احترام السلطة.

وتابع قائلاً: «إن العبث بالسلام الأهلي وحسن الجوار مرفوض من أي مصدر».

ودعا جميع الأفرقاء إلى التلاقي لقطعِ دابر الفِتنة. وأيد ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية حين أعلن أنه "يرفض التهديد والوعيد، وأخذ لبنان رهينة، وأكد تمسكه بالتحقيق العدلي، وحذر من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

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