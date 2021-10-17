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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

صدى البلد

 قدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر لتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.


وجاء في برقية التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".

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