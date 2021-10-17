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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متعجرفة وضارة |القصة الكاملة لهجوم دانا حمدان علي إحدى فنانات الجونة

دانا حمدان
دانا حمدان

أحدثت الفنانة الأردنية دانا حمدان، ضجة كبيرة على "سوشيال ميديا" بعد مهاجمتها لإحدى الفنانات فى مهرجان الجونة السينمائي، دون أن تذكر اسمها حيث إنها انتقدت تعجرفها.

 

وكتبت حمدان في حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "عمرها ما كانت نجومية انك تعاملي زمايلك بالشكل المتعجرف القبيح دا أبدًا، كنت بسمع عنك كتير وما شاء الله سمعتك سبقاكي بس ما كنتش اتخيل ان اللهفة للقطة وخداكي للدرجة دي".

 

وأضافت: "الفنان سمعة وآدب وأخلاق وأسلوب.. اتعلمي من اللي قبلك وانجم منك مليون مرة.. إزاي تحترمي الغير علشان حد يحترمك... عموما هي دواره".

 

وسرعان ما نفت الفنانة دانا حمدان، أن تكون وجهت هجومها إلى الفنانة ياسمين صبري أو الفنانة ريهام حجاج، مؤكدة أن هجومها كان على فنانة أخرى، وصفتها بأنها أكثر فنانة ضارة بالوسط الفني.


وكتبت دانا حمدان، عبر حسابها على "فيسبوك": "يا جماعة الناس اللي فاكرة إني أقصد ياسمين صبري وريهام حجاج من تعليقاتكم، دول من أكتر الناس المحترمة، الفنانة دي أكثر فنانة ضارة بالوسط الفني، شكرًا مش هرد على أي أسئلة".

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بفستان غير تقليدي.. دانا حمدان تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

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بفستان أسود جذاب.. دانا حمدان تتألق في أحدث ظهور

إطلالة دانا حمدان 

 

ظهرت الفنانة دانا حمدان خلال مشاركتها في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام  2021 بدورته الخامسة بإطلالة غير تقليدية.

 

تألقت دانا حمدان بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش غير التقليدي الذي منحها إطلالة غريبة.

 

حرصت دانا حمدان على ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة، فيما اختارت مكياجا و تسريحة شعر متناسقين مع فستانها.

 

دانا حمدان مهرجان الجونة السينمائي ياسمين صبري ريهام حجاج الفنانة ياسمين صبري

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