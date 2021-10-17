وزير الرياضة يشهد ختام بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية اليوم

تختتم منافسات بطولة العالم للرماية علي الأطباق المروحية ،مساء اليوم الأحد، والتي تستضيفها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يشهد ختام البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من مسؤولي الاتحاد الدولي للرماية، ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة فى البطولة وبعض رؤساء الشركات الراعية.

تضمنت بطولة العالم للرماية علي الأطباق المروحية بطولة الجائزة الكبرى وبطولة افريقيا وختام منافسات بطولة العالم، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية، وانطلقت فعالياتها بمنافسات بطولة الجائزة الكبرى والتى حصلت مصر فيها على أكبر عدد من الميداليات بواقع 9 ميداليات متنوعة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بأداء اللاعبين المصريين في البطولة وتحقيقهم للعديد من الميداليات بما يعكس تطور رياضة الرماية المصرية، مثنيا علي التنظيم المتميز لكافة فعاليات البطولة ، والتنسيق المتناغم بين الوزارة واللجنة المنظمة واتحاد الرماية بما ساهم في خروج البطولة في أفضل صورة استكمالا للنجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة البطولات الدولية.

