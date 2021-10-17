ارتفاع إيرادات رسوم زيارة المحميات إلى 30 مليون جنيه بعد تطويرها

قامت مصر بالعديد من الجهود على المستوى الوطنى لحماية التنوع البيولوجى وحماية الموارد الطبيعية وتطوير المحميات وتحسين البنية التحتية وخدمات الزوار بالإضافة إلى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجى والمشاركة فى حماية لدى المجتمع بكافة فئاته علاوة على الاتجاه نحو الاستثمار فى المحميات الطبيعية و الترويج للسياحة البيئية.

تنمية مهارات المجتمع المحلى

عملت وزارة البيئة على الحفاظ على التراث الثقافي و البيئي للمجتمع المحلى بالمحميات الطبيعية ويعتبر المجتمع المحلى هو قلب عملية التطوير و أساسها و أحد العناصر الهامة للحفاظ على الثراء البيئى والثقافى بالمحميات للترويج لمنتج فريد للسياحة البيئية بمصر مما يساهم فى تنميتها اقتصاديا واجتماعيا.

توفير فرص عمل مستدامة للسكان المحليين



أهم الأنشطة لمساعدة سكان محمية سانت كاترين توفير فرص عمل مستدامة لهم والاستفادة بما تحويه المحمية من نباتات طبية ليتم بيعها ،و تطوير مهارات السكان المحليين بمحمية وادى الجمال و الفيوم فى الاشغال التراثية و اليدوية ، و أساليب الترويج للمنتجات البيئية كما تم تطوير عدد 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، بما يوفر عدد (90) فرصة عمل مباشرة (55 حرفي، و35 مساعد) كذلك الانتهاء من رفع كفاءة و التسليم النهائي لعدد (24) مركبا سياحيا ببحيرة وادي الريان، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات السكان المحليين فى التصمييم التراثى بما يتناسب مع العصر و التسويق و حماية الموارد الطبيعية مع اشراكهم فى نظم العمل و المتابعة بالمحميات الطبيعية علاوة على تنظيم مهرجان الثقافات الطبيعية لعرض التراث الثقافى الشعبى بالمحميات و اشراكهم فى المعارض الترويجية.

تنفيذ العديد من المبادرات لرفع الوعى البيئى



رفع الوعى البيئي شمل تنفيذ العديد من المبادرات و الحملات ومنها إطلاق حملة Egypt Eco كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية" اتحضر للأخضر "و ذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP (ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة المصرية (MBDT(الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF)كذلك مبادرات حماية البيئة البحرية بالاضافة لى قيام الوزارة بدمج مفاهيم التنوع البيولوجى فى المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى .

- إقامة المهرجان الأول للطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادي دجلة بالقاهرة تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء ،بهدف الترويج للمحميات الطبيعية وتشجيع الإدارة الفعالة لها بمشاركة السكان المحليين لتحقيق صون واستدامة الموارد الطبيعية.



الاستثمار فى المحميات

تم طرح الاستثمار للقطاع الخاص فى عدد من المحميات لإقامة مشروعات متوافقة مع طبيعة المحمية وخارج مناطق الحساسية البيئية لتوفير مصادر للدخل للمساهمة فى تطوير المحميات و عرض الثقافات المتنوعة للمجتمع المحلى و قد تم افتتاح اولى تلك المشروعات فى محمية الغابة المتحجرة و المتمثلة فى اقامة خيمة بدوية لتوفير تجربة مختلفة لزوار المحمية

ارتفاع إيرادات رسوم زيارة المحميات



نجحت برامج الوزارة فى تحقيق أهدافها هو ما انعكس فى زيادة عدد زوار المحميات و ارتفاع إيرادات رسوم الزيارة للمحميات وصولاً إلى تحقيق ما يقارب 30 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 8.4 مليون جنيه خلال عام 2015/2016، على الرغم من قرارات الإغلاق ثم خفض عدد الزوار نظرا لانتشار جائحة كوفيد 19 كذلك رفع معدل دخل سكان محميات الفيوم ووادي الجمال بما يتراوح بين ١٢٦ - ٪٤٦٠ ٪.

جائزة اتفاقية الأيوا "المعنية بحماية الطيور المهاجرة



على المستوى العالمى تم حصول مصر على جوائز وإشادات عالمية ومن أهمها تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة لأول مرة كذلك حصول موقع وادى الحيتان بمحمية وادى الريان على تقييم أفضل موقع فى العالم يتميز بأعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة من خلال تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 علاوة على فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة بجائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتى تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيور المهاجرة، دمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.