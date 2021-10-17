اكتشاف أفعى الكوبرا بـ طريق الكباش بالأقصر .. صور

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف أفعى الكوبرا أثناء أعمال الحفائر بطريق الكباش فى الاقصر وتركيبها على الفور على أحد رؤوس الكباش. جاء ذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وقال وزيري، إن الكباش متواجدة أمام معبد الكرنك أمام الطريق الذي يربطه بمعبد الأقصر.

وأشار :" طريق أبو الهول أطلق عليه طريق الاحتفالات لأنه كان هناك احتفال كبير أيام القدماء المصريين يتم تنظيمه في هذا الطريق ".

وتابع:" هناك دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير المناطق الأثرية في الأقصر ".

أوضح وزيري :" مثلما أبهرنا العالم في حفل موكب المومياوات الملكية سوف نبهر العالم في احتفالية الأقصر تزامنا مع انتهاء تطوير طريق الكباش ".

ولفت إلى أنه" سيتم افتتاح طريق الكباش في نوفمبر وتم اختيار هذا الشهر باعتباره العيد القومي لمحافظة الأقصر ".

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