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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

فلسطيني
فلسطيني

في مقطع فيديو غريب، قام شاب فلسطيني بتحطيم عدد من تماثيل الأسود في ميدان المنارة بوسط مدينة "رام الله" بالضفة الغربية المحتلة، معتبرًا إياها أصنام يجب هدمها.

 

وظهر الشاب الفلسطيني، في الفيديو، ممسكًا بمطرقة ضخمة، شارعًا في تكسير تماثيل الأسود في ميدان المنارة بـ رام الله بعدما تسلقها.

 

ورغم محاولات الحشود المجتمعة في ميدان المنارة إقناع الشاب بالعدول عما أقدم عليه من تحطيم للتماثيل التاريخية إلا أنه لم يستجب لهم، مرددًا: “أنا لا أخاف، لا نعبد الأصنام نحن”.

 

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وقد أسفرت حملة الهدم التي شرع فيها الشاب دون تردد عن تحطم تمثال أسد كبير وتماثيل الأشبال الصغيرة إلى جواره.

 

وقام أحد رجال الأمن بالصعود إلى قمة تمثال الأسد في الميدان الشهير بمدينة رام الله، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على الشاب المخرب.

 

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