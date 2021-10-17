السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بجازان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمنطقة جازان، بعدما أقدم على قتل آخر، وذلك بضربه على رأسه، ما أدى لوفاته.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان "أقدم عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي "سعودي الجنسية" على قتل عبدالمحسن بن حمود بن ضيف الله ناصر "سعودي الجنسية"، وذلك بضربه على رأسه وسقوطه على الأرض ووفاته".

وأضافت الوزارة " تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم بقتله قصاصًا".

وتابعت الوزارة السعودية "تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي "سعودي الجنسية" اليوم الأحد بإصلاحية السجون بمنطقة جازان".

وأكدت الداخلية السعودية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.