طقوس احتفالات المصريين بالمولد النبوي الشريف.. فيديو وصور

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر احتفالات المولد النبوي الشريف من قبل المواطنين بأماكن متفرقة من انحاء الجمهورية.

وحرص المواطنين على الإقبال على شراء حلاوة المولد والعرائس، وامتلأت الميادين والشوارع بزينة احتفالات مولد سيد الخلق.



أيام قليلة ويحل علينا ذكرى المولد النبوى الشريف مولد سيد الخلق سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، وجرت العادة على الاحتفال بهذه الذكرى وتنظيم احتفالات كبرى للذكر وتناول حلوى المولد والمدح وغيرها من الامور التى يشتهر بها المصريين في الاحتفال بذكرى مولد الحبيب محمد صل الله عليه وسلم.



وفي ظل وجود جائحة كورونا تعطل الاحتفال بهذة الذكري لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين وحفاظا على حياتهم.



وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، إن احتفالات بذكرى المولد النبوى الشريف تتم وفقا للاجراءات الاحترازية المتبعة لفيروس كورونا.



واضاف في تصريحات خاصة لصدى البلد"، أن اللجنة العليا الخاصة بإدارة ازمة فيروس كورونا هى المنوط بها تحديد وجود احتفالات للمولد النبوى الشريف هذا العام ام لا، موضحا أن وزارة التنمية المحلية ستنفذ قرارات اللجنة فيما يتعلق بقرارات الاحتفالات بكل دقة وستتابع تنفيذ القرارات بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد أكد أن الاحتفال بالمولد النبوي وشراء حلاوة المولد مباح ومتاح من باب إدخال البهجة على البيوت والأولاد دون إفراط أو تفريط.



ويعتبر يوم المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص، وفق لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويتم ترحيل أي إجازة رسمية تكون خلال منتصف أيام الأسبوع، حتى يوم الخميس التالي، بحسب قرار سابق لمجلس الوزراء، وبذلك تكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 21 أكتوبر .

احتفالات المولد النبوي

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