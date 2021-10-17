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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

في معرض TTG ريمني بإيطاليا.. تنشيط السياحة تعقد عدة لقاءات مهنية

ماجد ابوسيدرا
ماجد ابوسيدرا

عقد ماجد أبو سديره رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على مدار اليومين الماضيين، عدداً من اللقاءات المهنية لبحث سبل استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي لمصر، وذلك على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي والذي انعقد في مدينة ريمني الإيطالية من ١٣ وحتى ١٥ أكتوبر الجاري.

فقد التقى مع رئيسة اتحاد شركات السياحة الإيطالية الذي يضم في عضويته آلاف الشركات السياحية العاملة في السوق الايطالي والتي لها دور كبير في دفع الحركة السياحية الإيطالية.

وخلال اللقاء، قام ماجد أبو سديره باستعراض الوضع السياحي المصري والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكدا على استعداد مصر وترحيبها باستقبال السائحين الايطاليين في ظل قرار عودة الطيران من المطارات الإيطالية الي كل من مدن شرم الشيخ ومرسي علم.

وتحدث عن منتج السياحة الثقافية الذي يعد أحد أهم المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري وخاصة في ظل جهود الدولة المصرية لدمجه مع منتج السياحة الشاطئية والترفيهية والتي جاء من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل.

ومن جانبها أشارت رئيسة الاتحاد الإيطالي إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الايطالي، مؤكدة على أن الاتحاد لن يدخر جهداً نحو الترويج لكافة المقاصد السياحية المصرية ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.

كما التقي بعدد من رؤساء ومسئولي شركات الطيران العاملة في السوق الإيطالي، حيث تم مناقشة الأنشطة الترويجية التي من المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة وإمكانية زيادة عدد رحلات الطيران التي يتم تنظيمها إلي المحافظات السياحية.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في معرض TTG ريمني السياحي هذا العام بجناح مساحته 96 متر مربع والذي يعتبر من أهم المعارض السياحية الدولية في السوق السياحي الإيطالي.
 

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وزارة السياحة والآثار TTG ماجد أبو سديرة السياحة شركات السياحة تنشيط السياحة

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