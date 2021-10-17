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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لدعم المواقع البترولية.. حركة تكليفات وتنقلات بوزارة البترول| أسماء ومناصب

وزير البترول
وزير البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وتنقلات شملت رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية ورؤساء شركات قطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات.

وشملت حركة التكليفات والتنقلات بوزارة البترول والثروة المعدنية شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة الآتية أسماؤهم:

حركة تكليفات

المهندس أحمد محمد الخليفة أحمد رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

المهندس أشرف بهاء أبوالفتوح رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة(صان مصر).

المهندس محمد عبدالعزيز حلمي إسماعيل رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية(انبي).

المهندس إيهاب رجائى عبدالعزيز على رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الثروة للبترول.

المهندس حسام الدين السيد زكي الدسوقي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية للبترول 

المهندس خالد منير أمين سلام رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دار البترول(بترودارا)

المهندس عصام الدين محمد على العجراوي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول

البترول وزارة البترول الثروة المعدنية انبي التكليفات

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