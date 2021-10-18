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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 نصائح للحفاظ على البشرة من الجفاف في الشتاء

صدى البلد

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق العناية بالبشرة في فصل الشتاء:-

١. شرب ثمانيّة أكواب من الماء يوميّاً؛ للحفاظ على التّرطيب في البشرة.

٢. ترطيب كامل البشرة بالمرطّبات طوال اليوم؛ لمواجهة الهواء الجاف، والتّغيّر في درجات الحرارة داخل وخارج المنزل.

٣· غسل اليدين عدّة مرّات في اليوم؛ لأنّ اليدين تحملان البكتيريا والأوساخ التي تسبّب تهيّج البشرة.

٤· التّوقف عن لمس الوجه؛ لأنّ اليدين تحملانّ البكتيريا والأوساخ، وكلما قلّت مسبّبات التّهيّج للبشرة كلما كانت البشرة ناعمة ونقيّة.

٥·غسل اليدين بالماء البارد، والاستحمام بالماء الفاتر؛ لأنّ التّعرض للماء الساخن والهواء الجاف، يسبّبان الحكّة، وتقشّر البشرة.

٦· التقليل من شرب الكافيين، حيث تؤدي إلى جفاف البشرة، وتجعلها تبدو متعبةً، لذلك عند شرب كميّة من القهوة أو الشاي يجب شرب كميّة مماثلة من الماء.

٧· الاهتمام بالنّظام الغذائي، من خلال تناول الخضروات، التي تحتوي على مضادّات الأكسدة والكاروتينات، مثل الجزر، والطّماطم، لحماية البشرة من التّجاعيد، وتحافظ على صحّة البشرة، وتحفّز التألّق الطّبيعي لها، بعكس الأطعمة المصنّعة التي تتسبّب بالخطوط الرّفيعة وحبّ الشّباب.

٨· تقشير البشرة للتّخلص من الجلد الميّت الذي يجعل البشرة تبدو جافّةً وشاحبة، خاصة بشرة الوجه، ويستخدم التّقشير من 1-3 مرّات في الأسبوع دون الفرك، وذلك لترك منتج التّقشير يقوم بوظيفتها؛ لأنّ الفرك يتلف البشرة، وتستخدام اللّيفة أو أداة للتّقشير لإزالة الجلد الميّت عن الجسم.

٨ نصائح للحفاظ على البشرة من الجفاف فى الشتاء إزالة البقع الداكنة وإزالة العيوب وإشراق البشرة 7 أغذية صحية لعلاج البشرة الدهنية

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